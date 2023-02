La Coppa Italia di A2 la alza Vibo

VIBO VALENTIA- La Tonno Callipo Vibo Valentia alza la Coppa Italia di A2 , nel delirio dei tifosi giallorossi che hanno gremito con 3048 presenze gli spalti del Pala Maiata (oltre 300 i sostenitori giunti da Castellana Grotteche con grande fair play hanno scambiato le sciarpe con i sostenitori locali) per questa finale che non ha mai avuto storia.

Dominio assoluto per Paul Buchegger (MVP della finale con 15 punti a referto) e soci che hanno incanalato subito il match sui binari voluti e si sono imposti con un nettissimo 3-0 (25-17, 25-22, 25-20). La Bcc Castellana Grotte invece non riesce mai davvero a contrastare la capolista del campionato di A2 Maschile giocando nettamente al di sotto delle proprie possibilità.

Vibo in campo con Orduna palleggiatore, Buchegger opposto, Terpin e Mijajlovic schiacciatori, Candellaro e Tondo centrali, l’ex Cavaccini libero. Cannestracci risponde con Jukoski regista, Theo Lopes in posto 2, Tiozzo e Di Silvestre martelli, Presta e Zamagni al centro, Marchisio libero.

Cinque battute sbagliate nel 4-4 iniziale. Primo break Buchegger: 7-4. Bcc di nuovo fallosa dai nove metri (9-6), Zamagni e Presta la spingono: 11-10. Secondo break Buchegger (13-10) e questa volta Vibo ci mette anche il muro di Orduna e l’ace di Tondo: 17-12. Il doppio muro Tiozzo-Zamagni scuote Castellana (17-15). Non trema la Tonno Callipo: con Candellaro allunga fino al 21-16. Tutto facile nel finale: Buchegger e un altro errore in attacco della Bcc per il 25-17.

Reazione Bcc immediata: 2-4 con Tiozzo e Zamagni. La partita diventa intensa: Terpin a muro (6-6). Castellana prova il break con due di Theo e Zamagni (9-12), Buchegger sveglia subito Vibo: 12-12. Capitan Tiozzo risponde al 17 giallorosso e i due si sfidano a lungo (19-18), poi la Tonno Callipo sale di tono anche con una super difesa di Cavaccini. Buchegger ancora fattore decisivo con l’ace e il block out del 21-18, Tondo trova l’ace del 24-21, Candellaro il muro del 25-22.

Vibo scappa sul 5-2 con il muro di Tondo, Tiozzo prova a scuotere Castellana. Cattaneo è la scelta di Cannestracci, Terpin e Buchegger per il 7-3. Zamagni e Presta contrastano un altro allungo della Tonno Callipo: due di Candellaro per il 13-9. Ancora Presta e Cattaneo (15-12), ma Vibo resta in controllo (nonostante l’uscita di Buchegger per infortunio): Tondo e l’ace di Mijailovic per il 18-13. Candellaro in primo tempo piazza il 22-17, la Bcc prova l’ultimo assalto con due di Theo e Tiozzo: 22-20. Vibo Valentia, però, la chiude presto: diagonale e due muri di Mijailovic per il 25-20.

I PROTAGONISTI-

Santiago Orduna (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Abbiamo lottato dall’inizio confermando il gioco che abbiamo sostenuto nell’ultimo mese. Siamo cresciuti tanto e oggi si è visto, specialmente nei momenti di difficoltà, come nel secondo, set dove abbiamo giocato punto a punto, ed il terzo, dove a metà abbiamo perso Buchegger per un crampo, ma la squadra è rimasta unita e ha lottato, e credo sia la cosa più importante. Ringrazio queste tremila persone per la spinta in più che ci hanno dato: è stato bellissimo giocare qui stasera ».

Andrea Marchisio (BCC Castellana Grotte)- « Nel primo set siamo stati un po’ contratti, e si è visto, nel secondo abbiamo avuto le nostre occasioni, ma sotto 2-0 contro una squadra del genere è difficile riaprirla. Lo considero comunque comunque un punto di partenza, abbiamo dimostrato a tutti che meritavamo di essere qua. Onore a Vibo Valentia, ora testa al campionato, dove vogliamo arrivare più in fondo possibile ».

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – BCC CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-17, 25-22, 25-20)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 2, Terpin 11, Candellaro 10, Buchegger 15, Mijailovic 9, Tondo 7, Cavaccini (L), Lucconi 1. N.E. Carta, Tallone, Balestra, Belluomo, Fedrizzi, Piazza. All. Douglas.

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 1, Tiozzo 9, Presta 8, Lopes Nery 12, Di Silvestre 2, Zamagni 6, Longo 0, Cattaneo 3, Marchisio (L), Ndrecaj 0. N.E. De Santis, Carelli, Sportelli. All. Cannestracci.

ARBITRI: Brunelli, Santoro.

NOTE – durata set: 28′, 29′, 28′; tot: 85′.

MVP: Paul Buchegger (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

Spettatori: 3048 (sold out)

L’ALBO D’ORO-