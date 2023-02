Cev Cup: Scandicci in Germania per il ritorno dei Play Off

SCHWERIN (GERMANIA)-Mentre la e-work Busto Arsizio non potrà scendere a seguito del rinvio delle partite che dovevano svolgersi in Turchia a seguito del terremoto, la Savino Del Bene Scandicci è in Germania per la gara di ritorno dei playoff di CEV Cup. Partita in programma per mercoledì 8 febbraio quando, a partire dalle 19.00, inizierà la sfida contro le padrone di casa del SSC Palmberg Schwerin. La squadra di coach Barbolini ripartirà dalla vittoria per 3-2 ottenuta nella gara d’andata, risultato che la favorisce leggermente, ma che non può concedere rilassamenti. Per superare il turno ed approdare ai quarti di finale le toscane avranno infatti bisogno di una vittoria. Con un successo (per 3-0, 3-1 o 3-2) il passaggio del turno sarà ufficiale. Discorso diverso in caso di sconfitta: se infatti la Savino Del Bene dovesse perdere 3-0 o 3-1 sarebbe eliminata, mentre in caso Schwerin dovesse imporsi per 3-2, allora il passaggio del turno sarebbe deciso al Golden Set. Come detto, chi supererà il turno approderà ai quarti di finale, dove entreranno in gioco le squadre che, terze classificate al termine dei gironi di CEV Champions League, verranno retrocesse in CEV Cup. Il primo obiettivo di Scandicci sarà limitare la giovane tedesca Lina Alsmeier, tra le protagoniste del match di andata con 21 punti insieme all’opposta turca Yuzgenc (20), e mettere nelle migliori condizioni Zhu, una delle giocatrici che certamente sa come vincere questo tipo di scontri da dentro o fuori.