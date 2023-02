MONZA-La Vero Volley Milano comunica che l'atleta Letizia Camera non scenderà in campo per il match di CEV Champions League di questa sera contro il Volero Le Cannet. L'atleta italiana, infortunatasi ieri durante l'allenamento tecnico pomeridiano, ha evidenziato negli esami odierni la rottura anteriore del crociato del ginocchio sinistro.