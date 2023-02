Cev Cup: Modena espugna Lubiana nell'andata dei quarti

LUBIANA (SLOVENIA)- Una vittoria che sa tanto di passaggio alle semifinali. La Valsa Modena passa sul campo dell’ Ach Volley Ljubljana per 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25) e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. La partita dei gialloblu è iniziata bene, con un netto dominio nel primo set, ed è finita meglio con due parziali, il terzo ed il quarto, controllati con grande sicurezza. In mezzo un secondo set costellato di errori che ha permesso alla formazione di Gacic di pareggiare momentaneamente i conti. Trascinata da un Tommaso Rinaldi particolarmente ispirato (20 punti), la squadra di Giani ha dimostrato tutta la propria superiorità tecnica sugli sloveni che hanno dato il massimo ma alla fine si sono dovuti arrendere. Da circoletto rosso anche le prestazioni di Sanguinetti (89% in attacco) e Lagumdzija.

Lubiana schiera Todorovic-Gjorgiev, Kok-Sestan bande, Videcnik-Koncilija al centro con Kovacic libero. Modena parte con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero. Il match comincia all’insegna dell’equilibrio, 6-6. Lubiana prova a mettere la testa avanti, ma Modena rimonta col turno al servizio di Rinaldi e allunga con quello di Bruno, 12-17. I gialloblù non si fermano e vanno 16-22, poi chiudono 18-25 il primo set.

Lubiana approccia meglio il secondo: 8-3, poi 14-7. I padroni di casa non calano il ritmo e si portano 21-12. Il punto del 23-16 è il primo di Tomas Rousseaux in gialloblù, poco dopo Lubiana trova il 25-17 e pareggia i conti.

Modena ritrova il suo ritmo in avvio di terzo set, 4-7. Fanno salire i giri del motore i gialloblù e si portano 10-16, poi 15-22. I ragazzi di coach Giani chiudono con Lagumdzija 16-25 il terzo parziale e si portano avanti 1-2.

Lubiana fatica a tenere il ritmo di Modena, 3-7 all’inizio del quarto set. La Valsa Group non esita e si porta 11-15, poco dopo è 14-19. I padroni di casa tentano la rimonta fino al 21-22, ma Modena non si fa agganciare e chiude 22-25.

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « Sono soddisfatto ma abbiamo fatto un secondo set veramente apatico nel quale siamo stati poco squadra, ci siamo disuniti. Sono segnali che non mi piace vedere. Poi abbiamo ripreso il nostro cammino, siamo stati bravi ad interpretarla. In Europa i rischi sono dietro l’angolo, se non sei squadra e non ti adatti ai cambi di situazioni rischi di perdere. Le squadre più blasonate si trovano in difficoltà se non trovano le soluzioni. Lo sappiamo benissimo noi, lo scorso anno abbiamo perso una coppa contro Tours proprio a conferma di quanto sto dicendo. Quindi dobbiamo essere concentrati sempre per non avere brutte sorprese ».

ACH VOLLEY LJUBLJANA – Valsa Group MODENA 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25)

ACH Volley LJUBLJANA: Sket 0, Todorovic 1, Bosnjak 0, Koncilja 8, Sestan 12, Kovacic (L), Gjorgiev 15, Videcnik 6, Kok 12. N.E. Mejal, Masulovic, Sen. All. Gacic.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Sanguinetti 9, Stankovic 5, Ngapeth 12, Lagumdzija 17, Rousseaux 1, Rossini (L), Rinaldi 20. N.E. Marechal, Krick, Bossi, Salsi. All. Giani. –

ARBITRI: Georgiev, Savic.

NOTE – durata set: 22′, 26′, 23′, 26′; tot: 97′.