Cev Cup: Busto cerca l'impresa contro il Thy

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-E-work Busto Arsizio carica, dopo il successo per 3-0 su Vallefoglia, per il recupero del ritorno dei play-off di CEV Cup contro il THY Istanbul che, come noto, si giocherà ancora, come l'andata, in Italia, perdurando lo stop alle manifestazioni sportive in Turchia. Sarà un evento speciale, con ingresso a prezzo (10 euro) e posto unico e incasso devoluto in beneficenza a sostegno della popolazione turca. In rispetto al lutto nazionale turco, su richiesta del team THY, si chiede ai presenti all'arena di non utilizzare strumenti sonori (tamburi, trombe, ecc.) e di praticare un tifo il più possibile "silenzioso". Valgono le premesse di settimana scorsa, dopo la sconfitta all’andata per 0-3, alle farfalle servirà la gara perfetta e soprattutto una vittoria per 3-0 o 3-1 + il successo nel Golden Set finale. Obiettivo: crederci, fino alla fine.