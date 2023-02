Cev Cup: finisce il sogno europeo di Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Finisce questa sera il percorso europeo della e-work Busto Arsizio che perde per 3-0 il match di ritorno dei play-off di CEV Cup contro il THY, presentatosi senza coach Abbondanza e senza la palleggiatrice Naz infortunata. La partita, giocata in Italia per il protrarsi dello stop alle manifestazioni sportive in Turchia, ha avuto anche una finalità benefica: su iniziativa del Presidente Giuseppe l’incasso della partita è stato devoluto a favore della popolazione colpita dal terremoto. A fine gara il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, insieme ai primi cittadini di Marnate e Gerenzano, ha consegnato l’assegno di 5000 euro al console turco Mehmet Özöktem.

La e-work Busto Arsizio parte con Lloyd – Rosamaria, Olivotto -Zakchaiou, Degradi – Omoruyi, Zannoni (libero), il THY risponde con Akin – Van Ryk, Maglio – Toksoy Guidetti, Orthmann – Kingdon Rishel, Kayacan (libero).

L’avvio di primo set è equilibrato, ma è subito chiaro che il THY, nonostante l’assenza del suo coach Abbondanza e della palleggiatrice Naz, non è venuto a Busto Arsizio per fare regali. La squadra turca difende tanto e lavora bene in contrattacco con Van Ryk e Horthmann (6 punti nel set per la tedesca). Così il THY accelera (12-16) e sembra padrone del campo, ma il muro di Olivotto fa sperare le farfalle (17-21). Nel finale il THY è però bravo ad amministrare e a chiudere ancora con Van Ryk (8 punti nel set).

Nel secondo set la e-work Busto Arsizio prova ad essere più aggressiva al servizio con Degradi e Lloyd e comanda nel punteggio (12-10). La reazione del THY non tarda e Kingdon Rishel pareggia e sorpassa con attaco + ace (13-16); coach Marco Musso prova a mettere in campo Stigrot per Omoruyi, la e-work combatte, difende e con Rosamaria (5 punti nel set) spera nel recupero (16-18, 20-21). Nel finale decisivi per il THY il muro di Maglio (22-24) e l’attacco di Van Ryk (6 punti nel set, 22-25) che vale il passaggio di turno.

Dal terzo set i due allenatori danno spazio alle giocatrici della panchina (per la UYBA in campo Monza – Battista, Colombo – Lualdi, Stigrot – Omoruyi, Bressan libero) e la gara continua ad essere bella, anche il risultato non ha più importanza: vince 25-20 e dunque 3 set a 0 il THY.

A tabellino finale Van Ryk e Kingdon Rishel le migliori con 14 punti a testa, mentre alla UYBA non sono bastati i 9 di Alice Degradi, top scorer biancorossa.

I PROTAGONISTI-

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Arrivavamo da due partite importanti di campionato, ben giocate con Novara e Vallefoglia. Questa sera invece abbiamo fatto tutto il contrario di quello che dovevamo fare, aspettando che il THY ci regalasse qualcosa. Dobbiamo resettare e mettere la testa nel campionato, dove possiamo fare ancora bene ».

Hanna Orthmann (Thy Istanbul)- « Per noi era un momento molto delicato, sia per quello che è successo in Turchia, sia per quello che è successo con l’allenatore. Penso che abbiamo reagito molto bene, abbiamo giocato bene e abbiamo vinto una partita importante contro una squadra forte come Busto Arsizio ».

IL TABELLINO-

E-WORK BUSTO ARSIZIO – THY ISTANBUL 0-3 (18-25; 22-25; 20-25)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista 4, Degradi 9, Lloyd 2, Monza 1, Montibeller 7, Lualdi 1, Stigrot 2, Colombo, Olivotto 3, Zannoni (L), Omoruyi 7, Zakchaoui 3, Bressan (L2). All. Musso

THY ISTANBUL: Yilmaz (L2), Kayacan (L), Van Ryk 14, Ercan 3, Unver ne, Germen 2, Babat, Kingdon Rishel 14, Akin 2, Toksoy Guidetti 4, Orthmann 6, Demirel 5, Aydemir Akyol ne, Maglio 5. All. Abbondanza,

Arbitri: Daniel Apanowicz (Germania) – Philippe Enkerli (Svizzera)

NOTE – Durata set: 24′, 22′, 27′, 28′; Tot: 101′.

Spettatori: 496