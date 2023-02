Cev Cup: Piacenza ribalta il Montpellier e vola in semifinale

PIACENZA- Missione compiuta, Bluenergy Daiko Volley Piacenza sconfigge Montpellier e vola in Semifinale: avversaria la formazione belga del Knack Roeselare che ha sconfitto in trasferta al Golden Set per 17-15 i belgi del Greenyard Maaseik. La gara di andata si giocherà tra il 7 e 9 marzo e il ritorno mercoledì 15 marzo al PalabancaSport.

Risultato della gara di andata ribaltato grazie ad una prova tutta sostanza dei biancorossi bravi ad aggredire fin dal primo pallone gli avversari. Grande prova in attacco con Romanò che chiude con il 65%, grande prova in difesa dei biancorossi bravi anche a mettere sotto pressione dalla linea dei nove metri la ricezione avversaria. Carattere, determinazione, voglia di vincere sono stati gli ingredienti che hanno tramortito i francesi. Vinta la prima parte della gara per 3-0, Bluenergy Daiko Volley Piacenza al Golden set ha messo all’angolo Montpellier bravo comunque a restare in partita fino al cambio campo (8-6) ma poi nulla ha potuto sullo strapotere biancorosso.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Alonso al centro, Leal e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Montpellier, dall’altra parte della rete, risponde con Veloso e Faure in diagonale, Demyanenko e Michelucci Moralez al centro, Palacios e Dukic alla banda mentre Closter è il libero.

La partenza è tutta Bluenergy Daiko Volley Piacenza, l’ace di Romanò vale il 4-1 ma Montpellier fa spallucce ed impatta a quota 4 con il muro su Lucarelli. E’ Piacenza ad avere il comando del gioco con i francesi lì ad una incollatura, sul 11-10 muro di Leal e bomba di Romanò (13-10) è il là per l’allungo che si rivelerà decisivo. Romanò in battuta crea solo problemi ai francesi, due ace quasi consecutivi conditi dal muro di Caneschi portano i padroni di casa sul 17-11 con Lecat costretto a chiamare il secondo time out a disposizione. Il set di fatto è in ghiacciaia, Bluenergy Daiko Volley Piacenza controlla, il primo di una infinità di set point (24-17) arriva con il quarto ace del parziale di Romanò (71% in attacco), Montpellier ne annulla cinque con Faure in battuta a fare male ai nostri, chiude Leal.

Nel secondo set qualche pallone Piacenza lo sbaglia, Montpellier ringrazia e mette avanti il naso (4-5 e 7-8), il parziale è equilibrato, si gioca punto a punto, sul 12 pari Bluenergy Daiko Volley Piacenza cerca l’allungo (15-12), i francesi si rifanno sotto (15-14), riparte Piacenza con un gran colpo di Lucarelli ed il muro ad uno di Romanò (18-15), Montpellier ancora ad una incollatura con il muro secco su Simon (18-17). E’ Romanò a sfondare il muro avversario per il 19-17 e il vantaggio biancorosso diventa di tre lunghezze con il muro di Simon (20-17) che costringe il tecnico francese a chiamare tempo. Vola Piacenza, muro di Simon, gran difesa di Brizard, chiude Leal (22-17), il primo di cinque et point arriva con la battuta in rete dei francesi (24-19), chiude Romanò con un ace.

Nel terzo parziale viaggia forte Bluenergy Daiko Volley Piacenza, Leal è in battuta e là davanti Romanò chiude (6-3), Montpellier spinge tanto in battuta e qualche errore lo commette non Romanò, ennesimo ace (sesto) della serata ed è 12-8. Si vede una buona pallavolo con scambi anche lunghi, Montpellier non demorde, capitalizza un paio di contrattacchi non chiusi dai biancorossi e con l’ace di Michelucci Moralez si riporta ad una lunghezza (12-11). Primo tempo di Caneschi, ace dello stesso centrale (15-12) con Montpellier a chiamare time out, due errori consecutivi in attacco di Leal e Lucarelli regalano la parità a quota 17 agli ospiti. Riparte Bluenergy Daiko Volley Piacenza con Romanò in battuta, l’allungo è deciso (22-18), Montpellier si avvicina (22-20) e Botti chiama time out, al rientro in campo Piacenza mantiene il vantaggio, Romanò porta tre match ball, chiude con un ace Simon. Si va al Golden set.

Nel golden set partono subito forte i biancorossi (2-0 e 5-2) con due bombe di Lucarelli, Montpellier resta lì aggrappato al set e al cambio campo Bluenergy Daiko Volley Piacenza è avanti due lunghezze (8-6). Ace di Lucarelli e sono tre le lunghezze di vantaggio (9-6) con Lecat a chiamare time out, muro di Romanò (10-6) e nuovo time out francese. Piacenza senza freni, Lucarelli batte forte, Leal chiude per l’11-6, muro di Caneschi ed è 13-7, ace di Simon e sono una infinità i match ball per approdare in semifinale, titoli di coda con il secondo ace consecutivo di Simon.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Bluenergy Daiko Volley Piacenza)- « Volevamo fortemente far vedere che non eravamo la squadra vista a Montpellier, avevo chiesto ai ragazzi di non pensare a nulla ma giocare come sanno e basta. Ho visto una grande intensità in difesa e quando ci convinceremo che se iniziamo a tenere un buon ritmo in difesa con il potenziale che abbiamo in attacco potremo toglierci parecchie soddisfazioni da qui alla fine della stagione ».

IL TABELLINO-

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA – MONTPELLIER HSC VB 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) – GOLDEN SET (15-7) –

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Basic 0, Recine 0, Gironi 0, Alonso 0, Brizard 1, Santos De Souza 10, Leal 17, Scanferla (L), Simon 6, Romanò 21, Caneschi 9. N.E. Hoffer, Cester, De Weijer. All. Botti.

MONTPELLIER HSC VB: Taramini 0, Michelucci Moralez 8, Demyanenko 3, Pontes Veloso 0, Halagahu 0, Dukic 9, Faure 18, Palacios 11, Le Goff 0, Baranek 0, Closter (L). N.E. Vol, Rajoharivelo, Lecat. All. Lecat. –

ARBITRI: Kovacevic, Van Zanten.

NOTE – durata set: 24′, 24′, 27′, 13′; tot: 88′

