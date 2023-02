Cev Cup: Modena chiude i conti con Lubiana

MODENA- La Valsa Modena passa di slancio i quarti di finale di Cev Cup superando nella gara di ritorno con un largo 3-0 (25-16, 25-16, 25-20) il Volley Ljubljana, bissando il 3-1 maturato in Slovenia. Stasera, davanti al pubblico del Pala Panini, la squadra di Giani ha dato vita ad una prestazione senza sbavature, per concentrazione e determinazione, dimostrando i progressi tecnici e tattici delle ultime settimane. Ngapeth e compagni, nonostante i tanti cambi nel sestetto, non hanno mai abbassato i ritmi ed il risultato non è mai stato in discussione. Ora i modenesi dovranno attendere l'esito della sfida di domani fra PGE Skra Belchatow e il CEZ Karlovarsko (i cechi hanno vinto 3-2 la gara di andata) per conoscere l'avversaria che affronteranno in semifinale.