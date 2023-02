Challenge Cup: tempo di semifinali, Chieri a Suhl per l'andata

SUHL (GERMANIA)- Torna in campo la Reale Mutua Fenera Chieri per affrontare in semifinale della Cev Challenge Cup le tedesche del Suhl Thüringen, formazione che lo scorso anno conquistò il quinto posto in Bundesliga. La squadra di Bregoli è già in Germania dove scenderà in campo, nella cittadina di 36 mila abitanti nel land della Turingia, alle ore 19.00 di mercoledì 22 febbraio. Il ritorno si giocherà al Pala Gianni Asti di Torino mercoledì 1 marzo alle 20.00.