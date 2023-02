Il Presidente Mattarella premierà i vincitori della Coppa Italia

ROMA-La Lega Pallavolo Serie A comunica la presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alla Finale di Del Monte® Coppa Italia.



Il Capo dello Stato, grande appassionato di pallavolo, prenderà parte alla finalissima in programma domenica 26 febbraio, conferendo ancor più lustro all’attesissimo ed ormai imminente evento, organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con FIPAV Lazio e FIPAV Roma, che prenderà il via con le Semifinali di sabato 25.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A MASSIMO RIGHI-