Coppa Italia: sorpresa al PalaEur, Piacenza fa fuori Perugia

ROMA- La prima semifinale della Fina Four di Coppa Italia ha fatto registrare una grande sopresa. In un Palazzo dello Sport di Roma gremito da oltre 10.000 spettatori, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, tirando fuori tutta la classe dei suoi atleti più forti, ha eliminato in tre set gli imbattuti Block Devils di Andrea Anastasi. Romanò e compagni non hanno sbagliato nulla ed hanno approfittato al massimo dei tanti errori con i quali gli umbri hanno costellato la loro prestazione, in attacco e in ricezione. Romanò, Leal e Simon hanno finalizzato al meglio il gioco della formazione di Botti ma intorno a loro tutta la squadra si è espressa sui livelli che le sono consoni ma che quest'anno, per diverse ragioni, ha mostrato ad intermittenza. I biancorossi attendono ora la sfida fra Allianz Milano e Itas Trentino per conoscere l'avversaria che sfideranno in finale.

Piacenza ha vinto mettendo pressione agli avversari con una battuta forte e ficcante, giocando una grande gara in difesa ma soprattutto mettendo in campo un grande carattere. Come sul finire del primo set che dopo essere stata rimontata da Perugia ha avuto la meglio ai vantaggi dopo aver annullato quattro set point ai perugini. O come nel secondo parziale sotto anche di cinque lunghezze ha avuto la forza e tranquillità di rimontare e lasciare al palo la corrazzata Perugia.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Perugia risponde con Giannelli e Rychlicki in diagonale, Flavio e Russo al centro, Semeniuk e Leon alla banda, Colaci è il libero.

La partenza è targata Perugia: 3-0 con due muri consecutivi messi a segno. Piano piano Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trova colpi e misura, due bombe di Romanò valgono il meno uno (6-5), la parità arriva subito dopo con l’attacco out degli umbri. Scambi lunghi e belli in campo, spettacolo sugli spalti, si gioca punto a punto, l’ace di Caneschi vale il primo vantaggio per Piacenza (10-11), il muro di Simon porta a due le lunghezze di vantaggio (11-13). Qualche errore in battuta arriva da una parte e dall’altra, due punti di Leal nel giro di un paio di scambi e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sempre avanti di due (15-17), errore in attacco di Romanò, ace di Rychlicki ed è parità a quota 17. Riparte Piacenza, muro ad uno di Romanò, ace di Brizard e sono quattro i punti di vantaggio (18-22), ace di Giannelli e due muri consecutivi umbri valgono il primo set point per Perugia (24-23), Piacenza ne annulla quattro e quando Romanò porta in dote ai suoi il primo set point (28-29) chiude subito Brizard con un ace.

Subito due punti per Perugia, la parità è cosa fatta a quota 4 con l’ace di Romanò, ripartono di slancio gli umbri che scavano il solco (10-5) con Botti a chiamare tempo. Mani fuori di Leal, due muri consecutivi di Caneschi e Brizard e sono due le lunghezze che dividono le due squadre (14-12), l’ace di Gironi appena entrato in campo vale il meno uno (16-15), la parità arriva subito dopo con Lucarelli al termine di una lunga azione. Primo vantaggio biancorosso del set (17-18) con il muro di Simon, Anastasi chiama time out e al rientro in campo ace di Brizard (17-19). Nuovo ace questa volta di Lucarelli, sono tre i punti di vantaggio per Piacenza (18-21) che diventano poco dopo quattro con l’ace di Simon (19-23), il primo di quattro set point (20-24) arriva sulla battuta in rete di Perugia, chiude a muro un suntuoso Leal (67% in attacco).

In casa Perugia in campo c’è Plotnytskyi al posto di Semeniuk, l’inizio set è equilibrato, si gioca punto a punto, l’ace di Brizard vale il doppio vantaggio biancorosso (7-9) e l’attacco out di Perugia porta a tre i punti di vantaggio (7-10) con Anastasi a chiamare tempo. Romanò diagonale perfetto e subito dopo muro (8-12) ma Perugia ha la forza di recuperare, il muro su Leal vale per gli umbri il meno uno (11-12). Muro subito, muro restituito, è quello di Leal e dice 11-14, l’ace di Leon riporta sotto i suoi (16-17), è battaglia in campo. Piacenza non si scompone, l’ace di Simon vale tre punti di vantaggio (18-21), l’ace di Leal porta quattro match ball in casa Piacenza (20-24), il primo è annullato, il secondo pure con un ace di Herrera e Botti chiama tempo. Al rientro in campo Herrera manda in rete la battuta, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è finale.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)-« Abbiamo giocato la gara che volevamo giocare, Perugia non avrà magari giocato la sua migliore partita ma noi siamo stati bravi a mettere pressione ai nostri avversari e giocarci fino all’ultimo le nostre carte. Si sono emozionato, dopo aver vinto la Coppa Italia di A2 con la squadra della mia città ora arriva questa finale, sono davvero felice perchè la squadra ha giocato una grande partita. Adesso piedi per terra, ci aspetta un’altra battaglia e noi saremo pronti ».

Kamil Rychlicki (Sir Safety Susa Perugia)- « Sicuramente complimenti a Piacenza che ha meritato di vincere oggi, sono stati più bravi. Noi non abbiamo certamente giocato una buona partita. Non siamo contenti è ovvio. Poi voglio anche dire che non finisce il mondo per una sconfitta, credo che ci sarà utile per ricordarci che le altre squadre hanno le capacità per batterci ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (28-30, 20-25, 22-25)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 9, Resende Gualberto 7, Rychlicki 11, Leon Venero 8, Russo 4, Piccinelli (L), Colaci (L), Herrera Jaime 1, Plotnytskyi 4, Ropret 0. N.E. Solé, Mengozzi, Cardenas Morales. All. Anastasi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Santos De Souza 6, Simon 10, Romanò 13, Leal 11, Caneschi 5, Scanferla (L), Basic 0, Gironi 1, Recine 0. N.E. Hoffer, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Cesare, Florian.

NOTE – durata set: 33′, 25′, 25′; tot: 83′.

Spettatori: 10105