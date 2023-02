Coppa Italia: rimontona Trento, dallo 0-2 al 3-2 contro MIlano

ROMA - Seconda semifinale da spellarsi le mani al Palazzo dello Sport di Roma fra Itas Trentino e Allianz Milano. La squadra di Piazza, ad onta del pronostico avverso, lotta sin dalle prime battute alla pari contro Michieletto e compagni mettendoli in difficoltà in ricezione, con battute ficcanti, in difesa e a muro con un gioco d'attacco spumeggiante nel quale spicca un ispirato Ishikawa, vero e proprio trascinatore dei suoi. Milano, vinto il primo set ai vantaggi, dopo dura lotta, ha proseguito sulle ali dell'entusiasmo facendo proprio anche il secondo, lasciando presagire che potesse maturare la seconda sopresa della giornata, dopo quella dell'eliminazione di Perugia per mano di Piacenza. La reazione di Trento non si faceva attedere ed il terzo set ribaltava i valori con la squadra di Lorenzetti sempre più padrona del campo. L'Allianz non mollava e nel quarto parziale rendeva la vita dura ai lanciatissimi trentini. Purtroppo una distorsione toglieva dal campo proprio lo sfortunato Ishikawa, fino a quel momento il leader indiscusso dei lombardi, e l'ago della bilancia si spostava decisamente dalla parte di un'Itas che non mollava più la presa, pareggiava prima i conti e poi chiudeva con grande sicurezza il tie break a proprio favore. Finiva 3-2 (33-35, 22-25, 25-19,25-16, 15-9). Trento è la seconda finalista della 45a Coppa Italia. In finale domani alle 16.00 sfiderà Piacenza, sotto gli occhi attenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Negli starting six non ci sono novità rispetto a quanto visto nella gara giocata appena sei giorni prima all’Allianz Cloud: Angelo Lorenzetti conferma D’Heer al centro della rete in diagonale a Podrascanin, portando con sé in panchina un Lisinac comunque recuperato a tutti gli effetti; gli altri cinque titolari sono Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori e Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Mergarejo schiacciatori, Loser e Vitelli centrali, Pesaresi libero. L’avvio è tutto nel segno di Milano che con il servizio ed il muro di Vitelli si spinge subito avanti (1-3, 5-8 e 10-14), approfittando anche delle difficoltà in battuta dei gialloblù. I meneghini spingono anche in fase di cambiopalla sino al 15-19, prima che Lorenzetti non si giochi la carta Nelli: il toscano, subentra a D’Heer per il servizio, trovando due ace non consecutivi e una serie di comode ricostruite e consentendo ai suoi di impattare sul 20-20. Il rush finale è combattutissimo e va ben oltre il normale punteggio (26-26, 30-30, 33-33); la spunta l’Allianz che dopo aver annullato cinque palle set a Trento mette a segno il 33-35 alla sua sesta occasione.

L’Itas Trentino prova a replicare in avvio di secondo set grazie al solito Michieletto (7-5); gli avversari impattano sul 7-7 ma poi subiscono un nuovo spunto gialloblù firmato da Lavia (12-9). Il time out richiesto da Piazza ha il merito di schiarire le idee ai suoi che, complice una invasione dello stesso schiacciatore calabrese, risalgono in fretta (13-12) e poi con Vitelli al servizio (anche un ace diretto) mettono la freccia (14-15, contrattacco di Ishikawa). La squadra di Lorenzetti ha un altro spunto con Kaziyski (19-17 e 20-18), ma poi con l’ingresso di Piano (subito a segno col muro) e con le battute di Ebadipour (a sua volta subentrato a Mergarejo) ribalta la situazione piazzando un parziale di 0-4 (21-24). L’errore al servizio di Nelli consegna lo 0-2 ai lombardi (22-25).

L’Itas Trentino ora ci crede e parte sparata anche nel quarto set, trascinata dal solito Kaziyski ma anche da Podrascanin e dal solito Michieletto. Dal 7-4 la squadra di Lorenzetti allunga sempre più (12-7, 17-12), anche perché Milano stacca completamente la spina, faticando enormemente in attacco. Trento tira dritta per la propria strada e ottiene il punto del pareggio nel computo dei set già sul 25-16: 2-2.

Nel tie break l’equilibrio dura solo sino al 4-4, poi Kaziyski in battuta ed in attacco scrive il +4 (8-4); è l’allungo decisivo perché poi ci pensa ancora il Capitano a difendere l’allungo. Michieletto chiude i conti sul 15-9, consegnando il pass per la nona finale del trofeo – la seconda consecutiva.

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – ALLIANZ MILANO 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 5, Lavia 11, D’Heer 3, Kaziyski 27, Michieletto 23, Podrascanin 9, Nelli 2, Lisinac 1, Dzavoronok 1, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Ishikawa 21, Loser 13, Patry 14, Mergarejo Hernandez 15, Vitelli 6, Piano 3, Ebadipour 6, Pesaresi (L), Lawrence 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro. All. Piazza.

ARBITRI: Goitre, Piana.

NOTE – durata set: 36′, 28′, 25′, 23′, 14′; tot: 126′.