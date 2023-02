Cev Cup: Scandicci ospita il Potsdam per volare in semifinale

SCANDICCI (FIRENZE)- Dopo il successo nella partita d’andata a Potsdam per 0-3 (27-29, 24-26, 19-25) l’’obiettivo per la Savino Del Bene Scandicci ora è quello di chiudere i è raggiungere la semifinale di Cev Cup.

Domani, mercoledì 1° marzo alle 20.00, la formazione di coach Massimo Barbolini scenderà infatti in campo a Palazzo Wanny per la sfida di ritorno dei quarti di finale di CEV Cup.

Rivali di turno le tedesche dello Sport Club Potsdam, formazione battuta 3-0 nel match di andata disputato una settimana fa in Germania.

Dopo il successo della prima sfida ora la Savino Del Bene Volley cercherà la vittoria ed il passaggio del turno, anche se per coach Barbolini e le sue giocatrici, in virtù del risultato dell’andata, sarà sufficiente imporsi in almeno due set della gara di domani per poter strappare il pass per le semifinali di CEV Cup.

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia dello SC Potsdam. Allo stesso modo nella formazione tedesca non ci sono ex Savino Del Bene Volley.

Nello staff tecnico della squadra tedesca c’è però un po’ di Italia: il piemontese Riccardo Boieri, ricopre infatti il ruolo di allenatore in seconda e scout.

Quello di questo mercoledì sarà il quarto confronto ufficiale tra le due formazioni, l’ultimo precedente risale alla partita di una settimana fa: vinta 3-0 dalle ragazze di coach Barbolini, in grado di conquistare in Germania la sfida d’andata dei quarti di finale di CEV Cup.

Le due formazioni si erano già affrontate negli ottavi di finale della Challenge Cup dello scorsa stagione, con la Savino Del Bene Volley che si aggiudicò entrambe le sfide: imponendosi 3-1 nella gara d’andata e 3-0 in quella di ritorno.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Mercoledì affronteremo una partita complicata. Non ci deve illudere la vittoria 3-0 che abbiamo ottenuto una settimana fa in Germania perchè dopo i primi due set avremmo tranquillamente potuto ritrovarci sotto 2-0. Quindi quella con Potsdam sarà sicuramente una partita difficile ».

CEV CUP- QUARTI DI FINALE-

Gara di andata-

SC Potsdam – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (27-29, 24-26, 19-25)

Gara di ritorno-

Mercoledì 1 marzo 2023 ore 20.00-

Savino Del Bene Scandicci- SC Potsdam