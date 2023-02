Challenge Cup: Chieri in campo per centrare la finale

CHIERI (TORINO)-Una partita che può valere un’intera stagione. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita al Pala Gianni Asti di Torino il VfB Suhl Thüringen per il ritorno della semifinale di CEV Challenge Cup: in palio la finale delle terza competizione europea, che si disputerà tra il 15 e il 22 marzo. All’andata, le collinari di coach Bregoli hanno giocato una gara praticamente perfetta, tenendo a 17 punti le avversarie in ognuno dei tre set disputati. Protagoniste Grobelna e Cazaute, con 15 e 14 punti a testa, che hanno permesso alla squadra di partire in una posizione avvantaggiata nella sfida decisiva di domani, mercoledì 1 marzo alle ore 20: basteranno due set a Chieri per accedere all’appuntamento che assegna il trofeo. L’altra finalista si deciderà nell’incontro tra le rumene del Lugoj e le serbe del Pazova, con queste ultime vincenti all’andata al tie-break.