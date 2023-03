Per Civitanova, Perugia e Trento andata dei quarti di Champions

ROMA - Prima dell'ultimo turno di Superlega le tre squadre italiane impegnate in Champions League saranno in campo, tutte in trasferta, per l' andata dei Quarti di Finale . Tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo Civitanova, Trento e Perugia scenderanno in campo contro Halkbank Ankara, Zaksa e Berlin, mentre la prossima settimana si disputerà il secondo atto.

QUI CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Domani, martedì 7 marzo, alle ore 17.00 italiane, la Cucine Lube Civitanova affronterà nell’andata delle Semifinali l’Halkbank Ankara, team che nella fase a gironi 2022/23 ha perso un solo match, in Polonia contro lo Zawiercie all’esordio nella Pool B, e sta disputando un torneo nazionale da grande protagonista. Il match di ritorno, invece, è in programma mercoledì 15 marzo (ore 20.30) all’Eurosuole Forum di Civitanova. L’Halkbank mira a raggiungere le Semifinali di Champions League per la seconda volta dopo il 2013/14, quando si qualificò ospitando poi la Final Four. Nella Pool Phase della stagione in corso il miglior realizzatore dei turchi è stato Nimir Abdel-Aziz (126). Halkbank Ankara e Cucine Lube Civitanova sono già state sorteggiate insieme in Champions League, nel turno dei Playoffs 6 nel 2015/16. I biancorossi vinsero il Golden Set 15-17 ad Ankara dopo che entrambe le squadre avevano vinto l’incontro casalingo per 3-2. Più datati, ma altrettanto dolci, i ricordi nei Quarti di CEV Cup 2004/05, quando la Lube eliminò l’Halkbank espugnando in quattro set il palazzetto turco e ripetendosi con il massimo scarto in casa.

LE PAROLE DI BARTHELEMY CHINENYEZE-

« Ho già giocato in Turchia e so quanto possa incidere un pubblico così caldo perché è capace di spingere i propri giocatori a prestazioni intense. Di gare internazionali ne abbiamo disputate molte e siamo abituati, non ci faremo intimorire dal fattore campo. Non sarà nemmeno la lunga trasferta a condizionarci, siamo partiti domenica proprio per lavorare bene e recuperare le energie. Siamo consapevoli della forza dell’Halkbank, d’altronde ci attende una sfida a eliminazione diretta di Champions League, ci aspettiamo una sfida tosta. Parliamo di una squadra insidiosa che è diventata ancor più completa con l’arrivo di Jaeschke, atleta con cui ho giocato a Milano e che sa fornire un contributo decisivo. Loro sono primi in Turchia, hanno disputato un’ottima Pool in coppa e possono anche contare su un diagonale di qualità, Abdel-Aziz non ha bisogno di presentazioni. Dovremo guardare dalla nostra parte del campo. Partite così dure si vincono mantenendo un buon livello di gioco ».

LE PAROLE DI THOMAS JAESCHKE (HALKBANK ANKARA)-

« Conosciamo bene i nostri avversari! La Lube Volley è uno dei migliori Club al mondo. Ce la vedremo contro un grande palleggiatore, che senza dubbio mostrerà la sua classe. In ogni ruolo giocano ad alto livello, ma dovremo concentrarci sulla nostra pallavolo e su cosa dovremo fare per conquistare il successo. Per noi sarà un match molto complicato. Lo stile di gioco italiano è molto pulito, si tende a sbagliare poco. Quindi dovremo esprimerci con tocchi di qualità anche se non affrontiamo match ufficiali da alcune settimane. Dobbiamo ritrovare il ritmo alla ricerca della miglior prestazione possibile ».

QUI TRENTINO ITAS-

Per il secondo turno consecutivo la Trentino Itas troverà i Campioni uscenti del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle sulla propria strada; il match d’andata si giocherà martedì 7 marzo in Polonia, all’Azoty Arena, con fischio d’inizio programmato per le ore 20.30 italiane. Il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle attende la visita della Trentino Itas per il terzo remake stagionale delle Finali della competizione giocate nelle precedenti due annate, potendo vantare un trofeo in più in bacheca rispetto all’ultimo confronto con i gialloblù. Nel weekend del 25 e 26 febbraio a Cracovia la formazione allenata da Tuomas Sammelvuo ha infatti conquistato la quarta Coppa di Polonia consecutiva, la decima di sempre, superando in finale per 3-0 lo Jastrzebski Wegiel (unica altra formazione del Paese ancora in corsa in Champions League). Nella prima metà di febbraio i due volte Campioni d’Europa in carica avevano ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, eliminando dalla competizione i connazionali del Zawiercie col successo in tre set in trasferta e la sconfitta al tie break in casa. Nella PlusLiga, dopo venticinque giornate lo Zaksa si trova in quarta posizione a sette punti dalla vetta, ed è reduce dalla vittoria casalinga di sabato sera per 3-1 sul Lubin. I due Club vantano una lunga serie di confronti diretti nelle Coppe Europee, tant’è vero che Kedzierzyn-Kozle rappresenta la squadra straniera affrontata il maggior numero di volte da Trentino Volley con dodici precedenti ufficiali, quattro nelle ultime tre edizioni.

LE PAROLE DEL TECNICO ANGELO LORENZETTI-

« È l’ennesima sfida di queste ultime stagioni con il Kedzierzyn-Kozle, ma rispetto al passato questa si svolge con una modalità ancora differente, sulla distanza di due partite. Affrontiamo la prima a poco più di quarantottore dalla gara di campionato con Padova, situazione che rende ancora più probante un compito che in ogni caso sarebbe stato difficile. I nostri avversari hanno infatti recentemente vinto la Coppa di Polonia, dimostrando di aver perfettamente inserito nei loro schemi di gioco lo schiacciatore Bednorz. Dal canto nostro cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile da questo impegno, in modo da presentarci alla partita di ritorno alla BLM Group Arena con la possibilità di giocarci il tutto per tutto ».

QUI SIR SICOMA MONINI PERUGIA-

La Sir Sicoma Monini Perugia punta a mantenere immacolato il suo percorso europeo, fatto di sole vittorie “da tre”: mercoledì sera, alle 19.30, la Max-Schmeling-Halle di Berlino ospiterà il match tra il club umbro e i padroni di casa del Berlin Recycling Volleys. La formazione tedesca ha ottenuto la qualificazione ai Quarti di Finale battendo in gara secca nei Play Off i turchi dello Ziraat Bank Ankara al tie break (gara di andata cancellata per i gravi disagi creati dal disastroso terremoto in Turchia), mentre nella fase a gironi il Recycling Volleys ha conquistato il secondo posto a fronte di quattro vittorie e due sconfitte (entrambe contro la prima, l’Halkbank, prossima avversaria di Civitanova). Si tratta del primo match tra i Block Devils e Berlino, nonostante i tedeschi abbiano già incontrato di fronte a sé un club italiano per 15 volte (con 4 vittorie), tra cui il doppio confronto degli ultimi due anni nei Quarti di Finale di Champions contro Trento.

LE PAROLE DEL TECNICO ANDREA ANASTASI-

« La vittoria di ieri ci dà la possibilità di essere sereni, concentrati e di andare a Berlino mercoledì a giocarci una parte importante della nostra stagione. Ieri abbiamo giocato molto bene in fase di battuta e ricezione. Al servizio siamo stati diligenti commettendo anche pochi errori, in ricezione siamo stati efficaci e questo ha permesso a Simone (Giannelli, ndr) di poter sviluppare al meglio il nostro gioco. Una partita gestita bene, sono contento perché siamo stati sempre lì attaccati al risultato ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 – QUARTI DI FINALE-

Martedì 7 marzo 2023, ore 17.00

Halkbank Ankara (TUR) – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Boulanger, Yovchev



Martedì 7 marzo 2023, ore 20.30

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Trentino Itas Arbitri: Salvis Kurtiss,



Mercoledì 8 marzo, ore 19.30



Berlin Recycling Volleys (GER) – Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Valentar, Luts