Cev Cup: per Modena perentorio 3-1 allo Skra Belchatow

MODENA- Un perentorio successo per 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22) sullo Skra Belchatow che profuma tanto di finale. La Valsa Modena stasera, nell'andata della semfiniale di Cev Cup, non ha sbagliato nulla. Contro la temibile squadra allenata da Gardini, Ngapeth e compagni sono partiti forte, si sono portati in vantaggio poi hanno subito il ritorno dei polacchi, trascinati dalla vecchia conoscenza del nostro campionato, Aleksandar Atanasijevi?, ma alla fine hanno preso in mano le redini della partita ed hanno finito in crescendo. Rinaldi (22 punti 69% in attacco e MVP del match) e Lagumdzija (22 punti all'attivo), cercati ripetutamente da Bruno, sono stati decisivi per l'esito della partita. Straordinario anche Sanguinetti in battuta che ha firmato 5 ace e ricezione avversaria sempre in difficoltà. Modena alla fine di battute vincenti ne ha mandate a segno 11, a testimonianza della grande efficacia di tutto il gruppo in questo fonamentale. Il ritorno in Polonia andrà gestito e non sarà facile, ma la meritata vittoria mette una pietra miliare verso l'atto finale della competizione. Merito di Giani e dei suoi ragazzi che stasera hanno dimostrato che, quando decidono di farlo, riescono a giocare una pallavolo di altissimo livello e di potersi confrontare contro qualsiasi avversaria.