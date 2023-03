Cev Cup: Scandicci affronta il Thy nell'andata della semifinale

SCANDICCI (FIRENZE)-Una serata di grande volley, una serata di stelle europee. La Savino Del Bene Scandicci si prepara ad una delle sfide più importanti e difficili della sua stagione. Martedì 14 marzo, a partire dalle 20.00 (diretta su Rai Sport, Eurosport 2 e Discovery+), la squadra di coach Barbolini, reduce da dieci vittorie consecutive, scenderà in campo a Palazzo Wanny per la gara d’andata delle semifinali di CEV Cup. Domani sera dunque la Savino Del Bene affronterà il primo capitolo di una doppia sfida che la vedrà contrapposta alla formazione turca del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü, squadra di proprietà della Turkish Airlines. In questa stagione il THY Istanbul è quarto nella Sultanlar Ligi Women, e dopo diciotto giornate di campionato ha raccolto 39 punti in classifica dopo aver fatto registrare 13 partite vinte e appena 5 perse. Le turche hanno iniziato la stagione sotto la guida del tecnico italiano Marcello Abbondanza, ma l’allenatore nativo di Cesena ha lasciato a Febbraio la guida della squadra ed al suo posto è subentrato come head coach il turco Mehmet Kamil Soz. La formazione turca è arrivata alle semifinali di CEV Cup eliminando le svizzere del NUC Volleyball, le francesi del TFCO Volleyball, le italiane di Busto Arsizio e un’altra formazione francese come il Mulhouse. Reduce da otto vittorie consecutive, il THY Istanbul non perde una partita dal 21 gennaio 2023, quando si è dovuto inchinare all’Eczacibasi (sconfitta casalinga per 2-3).