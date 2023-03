Champions League: le tre italiane giocano l'andata dei Quarti

ROMA- Vigilia europea di Champions League per le tre squadre italiane femminili impegnate nei quarti di finale di Champions League. Tra martedì 14 e giovedì 16 sono in programma le gare di andata dei quarti di Finale. L’Igor Gorgonzola Novara sarà in campo oggi alle 19.00 in Germania sul campo dell’ Allianz MTV Stuttgart. Mercoledì 15 marzo la Vero Volley Milano, alle 17.30, sarà in casa delle turche del VakifBank Istanbul. Sempre in Turchia l’impegno di giovedì 16 marzo alle 17.00 dell’ A.Carraro Imoco Conegliano in casa del Fenerbahce Istanbul.

QUI IGOR GORGONZOLA NOVARA-

La Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini è partita mattina per la Germania, dove martedì 14 marzo alle 19 (diretta su Eurosport 1 e Discovery+) affronterà l’Allianz MTV Stoccarda nell’andata dei quarti di finale di CEV Champions League, nel remake della sfida analoga del 2019. In tutto sarà il quinto confronto tra le due formazioni, che si sono incontrate fin qui quattro volte, con tre successi azzurri e uno delle tedesche. Dopo i quarti di finale dell’edizione 2019 (entrambe le partite furono vinte da Novara), infatti, le formazioni si sono sfidate nella fase a gironi della successiva Champions League 2020, con un successo casalingo per Stoccarda a novembre 2019 e poi uno di Novara nel match di ritorno in Italia. In generale, il bilancio della Igor Volley con le squadre tedesche in Champions League è di 5 vittorie e 1 sconfitta.

LE PAROLE DI ILARIA BATTISTONI-

« Arrivati a questo punto ogni avversario è forte, sono rimaste solo le migliori otto formazioni d’Europa e per noi è importante farne parte. Stoccarda è una squadra solida, servirà da parte nostra un atteggiamento aggressivo, un approccio alla partita come quello messo in campo a Conegliano, da mantenere poi con costanza e continuità durante tutto l’arco del match. E’ il primo atto di un quarto di finale e per la “serie” sarà molto importante partire subito al meglio ».

QUI VERO VOLLEY MILANO-

Si riaccendono le luci della CEV Champions League 2023 per la Vero Volley Milano ad Istanbul e pronta a giocare, mercoledì 15 marzo, sul campo del Vak?fbank Spor Saray?, contro il VakifBank Istanbul per la gara di andata dei Quarti di Finale della massima competizione continentale per club. Dopo aver battuto Chieri in Piemonte 3-0 sabato, nell’anticipo della nona giornata di ritorno della Serie A1 femminile (Larson MVP), Orro e compagne arrivano all’appuntamento contro le campionesse d’Europa in carica con il morale alto.

Conquistato il primo posto nella Pool B, grazie al successo nell’ultima partita sulle francesi del Le Cannet l’8 febbraio all’Allianz Cloud di Milano per 3-1, le rosa ambiscono, alla seconda stagione di fila in Champions League, a migliorare il cammino della passata stagione interrotto proprio ai Quarti di Finale per mano delle connazionali di Conegliano. Per farlo, Milano è consapevole di dover esprimere la sua pallavolo migliore, fatta di un servizio super (Orro, Larson, Sylla protagoniste in questo fondamentale nell’ultima uscita di campionato) e una correlazione muro-difesa solida (Folie e Stevanovic molto positive finora), utile ad agevolare la fase break e a portarsi a casa un risultato prezioso in vista del ritorno, fissato martedì 21 marzo (tra una settimana esatta), alle ore 20.00, all’Allianz Cloud di Milano. Chi passa il turno, affronta la vincente di Conegliano vs Fenerbahce.

LE PAROLE DEL TECNCIO MARCO GASPARI-

« Arriviamo a questo appuntamento importantissimo con tanto entusiasmo, dopo la bella vittoria su Chieri, e tanta voglia di giocarci con serenità questa sfida contro il VakifBank. Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo mettere il massimo per centrare una storica Semifinale di Champions League. Non sarà semplice giocare qui ad Istanbul, ma se esprimiamo la nostra pallavolo, con aggressività in battuta e ordine nel muro-difesa, possiamo dare molto fastidio alla squadra turca, giocandoci tutto il 21 marzo, in casa, a Milano. Il VakifBank ha cambiato qualcosa in più rispetto agli anni passati, ma continua ad essere, nonostante una stagione non brillantissima, una delle squadre più forti d’Europa e del mondo. Dobbiamo giocare come sappiamo e approfittare di eventuali loro cali, altrimenti diventa complicato ».

QUI A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-

Le Pantere dell'A.Carraro Imoco Volley Conegliano partono per Istanbul dove giovedì (ore 19 nel Burhan Felek Voleybol Salonu, l'arena principe del volley nella metropoli turca) si entra nel vivo della CEV Champions League 2022/23 con i Quarti di Finale, formula andata e ritorno, tra Fenerbahce Istanbul e A.Carraro Imoco Conegliano, due "big" continentali che si sfidano per un posto in semifinale. Saranno due partite, la prima in terra ottomana, la seconda giovedì 23 al Palaverde, che vedranno in campo una parata di stelle: il Fenerbahce ha nel roster superstar mondiali come la formidabile opposta cubana Vargas, le nazionali brasiliane Macris, regista, e Ana Cristina, la super talentuosa russa Fedorotseva (classe 2004), la centrale Erdem, capitana di lungo corso, affiancata dall'ex Pantera Vuchkova, e tante altre giocatrici importanti agli ordini del coach serbo Terzic, allenatore dal palmarès sconfinato.

Due ex in campo, Hristina Vuckova la centrale bulgara del Fener lo scorso anno Pantera a Conegliano e Kelsey Robinson Cook al Fenerbahce per due stagioni (19/20 e la seconda parte del 20/21). Il Fenerbahce nel campionato turno è al terzo posto dietro a Eczacibasi e Vakifbank, mentre l'A.Carraro Imoco è prima nel campionato italiano. 7 i precedenti storici tra i due club (6 in champions e 1 al mondiale per club 2019) con finora tutte vittorie di Conegliano.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Arriviamo con la giusta tensione a questo momento decisivo della stagione europea. Abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte che può giocarsela con chiunque. Giochiamo contro un team molto molto forte che probabilmente è nel momento migliore della stagione, loro stanno giocando molto bene e sono in fiducia, ma la mia squadra non deve avere timore di nessuno, stiamo bene e andiamo a Istanbul per fare una grande partita. Loro con l'arrivo di Vargas hanno trovato l'equilibrio giusto, stanno giocando molto bene puntando molto sull'attacco come si è visto nelle ultime uscite con Eczacibasi e Galatasaray entrambe vinte 3-0. Le loro attaccanti di palla alta sono molto forti, in battuta spingono molto, conosciamo bene le centrali dalla nostra ex Vuchkova alla carismatica Erdem, in più potranno contare sul fattore campo perchè ci aspetta un ambiente caldissimo come da tradizione quando si va da loro, ma è un quarto di finale di Champions ed è giusto che ci sia la giusta tensione, sarà stimolante giocare una partita così! ».

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA DEI QUARTI DI FINALE – ANDATA



Martedì 14 marzo ore 18.00

Developres Rzeszow – Eczacibasi Dynavit Istanbul



Martedì 14 marzo ore 19.00

Allianz MTV Stuttgart – Igor Gorgonzola Novara



Mercoledì 15 marzo ore 17.30

VakifBank Istanbul – Vero Volley Milano



Giovedì 16 marzo ore 17.00

Fenerbahce Istanbul – A.Carraro Imoco Conegliano