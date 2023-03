Champions League: le tre italiane a caccia della semifinale

ROMA -Inizia oggi uno dei più importanti turni europei per le squadre italiane impegnate nella Champions League Femminile . Milano tenterà, stasera alle 20.00, di ribaltare il risultato dell’andata contro il VakifBank nel ritorno dei quarti di finale. Un turno che vedrà impegnate anche l’Igor Gorgonzola Novara e l’A.Carraro Imoco Conegliano: se alle piemontesi (mercoledì ore 20.00) basta vincere due set contro le tedesche dello Stoccarda per accedere in semifinale, le pantere (giovedì alle 20.30) sono chiamate all’impresa dopo il 3-0 in Turchia contro il Fenerbahçe.

QUI VERO VOLLEY MILANO-

In un Allianz Cloud che si preannuncia gremito, Milano tenterà il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata dei quarti di CEV Champions League contro le campionesse d’Europa in carica del VakifBank: alla formazione di coach Gaspari servirà vincere 3-0 o 3-1 contro le turche, per poi cercare l’impresa nel Golden Set.

La Vero Volley Milano arriva all’appuntamento dopo aver trionfato in campionato contro Cuneo, nella serata in cui Alessia Orro ha ricevuto il premio di MVP Of The Month per il mese di febbraio: un netto 3-0 che ha rinsaldato la terza posizione in classifica. Anche il VakifBank Istanbul ha ottenuto i tre punti nel fine settimana, superando in quattro set il Sariyer e confermando la seconda posizione alle spalle dell’Eczacibasi, nove punti avanti. Le ragazze di coach Gaspari avranno bisogno di mettere in campo tutta la loro abilità al servizio e nel muro-difesa, per rallentare il poderoso attacco turco, con Paola Egonu e Gabi che hanno dominato la gara d’andata.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO GASPARI-

« Dopo l’importante vittoria contro Cuneo in campionato si riparte in CEV Champions League cercando di rovesciare il risultato negativo dell’andata “Sappiamo che il VakifBank è abituato a giocare certe partite, ma noi vogliamo e dobbiamo fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico. Cosa servirà? Innanzitutto non sciupare le occasioni, soprattutto nelle fasi di punto a punto e poi battere forte. Al di là di Gabi ed Egonu, se Istanbul non la metti in difficoltà in ricezione, anche un attaccante come Bajema, che all’andata ha chiuso con l’80% di percentuale, diventa poi un problema. Dobbiamo mantenere lucidità nella fase cambio-palla, avere pazienza ed essere determinati nella fase break. Difendere tanto sarà poi fondamentale, altrimenti diventa dura ».

QUI IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Unica squadra italiana ad aver vinto nell’andata dei quarti di finale di CEV Champions League, l’Igor Gorgonzola Novara dovrà confermare quanto di buono fatto vedere una settimana fa in Germania anche al PalaIgor dove domani, mercoledì 22 marzo alle ore 20.00 le ragazze di Stefano Lavarini affronteranno l’Allianz MTV Stoccarda. Le zanzare arrivano all’incontro dopo il bel risultato in campionato contro Perugia, un netto 3-0 che ha permesso di risparmiare le energie per concentrarsi sul primo obiettivo stagionale, le semifinali di Champions. La vincente della sfida tra Novara e Stoccarda troverà sul suo cammino la squadra che uscirà dal confronto tra Eczacibasi e Rzeszow (3-1 all’andata per le turche). Forti del 3-1 dell’andata, alle piemontesi basterà vincere due set per passare il turno o, in alternativa, vincere il Golden Set in caso di sconfitta da tre punti.

LE PAROLE DI ELEONORA FERSINO-

« Dobbiamo completare il lavoro iniziato nella gara d’andata a Stoccarda, consapevoli che loro faranno di tutto per metterci in difficoltà e ribaltare il risultato perché in palio c’è qualcosa di grosso, come una semifinale di Champions League. Dovremo avere pazienza e lucidità, loro difenderanno molto e dovremo a nostra volta fare la differenza con il muro-difesa, mantenendo l’attenzione sull’attuazione del nostro gioco ».

QUI A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-

Dopo la bella vittoria a Firenze contro Scandicci in campionato, giovedì (sarà tutto esaurito il Palaverde per spingere l’A.Carraro Imoco Conegliano a una vera e propria impresa nel ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League con la corazzata Fenerbahçe Istanbul. Nella gara di andata la settimana scorsa in Turchia, le turche hanno sorpreso le campionesse d’Italia vincendo 3-0 e facendo un primo deciso passo verso la semifinale contro la vincente della sfida tra Milano e VakifBank, in campo stasera, martedì 21 marzo, all’Allianz Cloud dopo il 3-0 delle ragazze di coach Guidetti nella gara d’andata. Visto il risultato di giovedì scorso, alle pantere di coach Santarelli resta solo una strada per ribaltare lo scenario, cioè vincere per 3-0 o 3-1. In questo caso, al termine della partita, dopo 15 minuti si giocherà il Golden Set, un tie-break ai 15 punti che decreterà la semifinalista. In caso di vittoria 3-2 di Conegliano o di vittoria del Fenerbahçe sarebbero le turche a passare direttamente il turno.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE SANTARELLI-

« Di sicuro dovremo fare una gara completamente diversa da quella dell’andata dove loro, che sono in un momento di grazia e vengono da una lunga serie di vittorie, ci hanno aggredito e noi ci siamo fatte un po’ sorprendere dalla loro esuberanza. Ma noi abbiamo i mezzi per invertire la tendenza: dovremo essere noi ad aggredire la partita fin dall’inizio, migliorando in tutti i fondamentali rispetto a Gara1. La vittoria di Scandicci ci ha dato morale, è stata utilissima dopo il k.o. di Istanbul per ritrovare convinzione nei nostri mezzi. Giovedì giocheremo di fronte a un Palaverde pieno e i nostri tifosi saranno importanti per darci la spinta giusta. Con una grande prestazione, che è nelle corde di questa squadra, possiamo farcela ».

LE PAROLE DI JOANNA WOLOSZ-

« Siamo cariche: Scandicci ci è servita per il morale e come preparazione alla partita di giovedì, visto che il Fenerbahçe ha alcune caratteristiche simili. Paradossalmente non abbiamo niente da perdere: non possiamo far altro che vincere da tre punti e poi giocarci al meglio il Golden Set. Non dobbiamo farle giocare come vogliono: il nostro muro e la nostra battuta saranno fondamentali. Il risultato è aperto, abbiamo già fatto imprese simili in passato: tutto può succedere, soprattutto con i nostri tifosi ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE – RITORNO



Vero Volley Milano – VakifBank Istanbul 21/03 – ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara – Allianz MTV Stuttgart 22/03 – ore 20.00

Eczacibasi Dynavit Istanbul – Developres Rzeszow 23/03 – ore 17.00

A.Carraro Imoco Conegliano – Fenerbahçe Istanbul 23/03 – ore 20.30