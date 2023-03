Cev Cup: Scandicci ad Istanbul per conquistare la finale

ISTANBUL (TURCHIA)- Si riparte da Istanbul, da dove tutto è iniziato, dove nello scorso 14 dicembre la Savino Del Bene Scandicci affrontò il Galatasaray e la sua prima partita della CEV Cup 2022-2023. Coach Barbolini ha definito la sfida di domani, mercoledì 22 marzo alle ore 17 italiane (diretta in tv su Rai Sport+HD e Eurosport2, streaming su Discovery+), come “il primo appuntamento fondamentale della stagione” e non c’è dubbio che la gara che attende le toscane è di quelli di grande valore. Dopo il match di campionato, giocato domenica contro le campionesse del Mondo di Conegliano, la Savino Del Bene è infatti di fronte ad una delle partite più importanti della sua annata. La squadra sarà ospite del THY Istanbul per la gara di ritorno delle semifinali di CEV Cup, per una sfida che mette in palio un biglietto per le finali della seconda manifestazione europea in ordine d’importanza. Si ripartirà dal 3-0 dell’andata conquistato a Palazzo Wanny: Scandicci dovrà quindi vincere almeno due set o, in caso di sconfitta da tre punti, riuscire a conquistare almeno il Golden Set.