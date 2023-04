Champions League: Perugia tenta la rimonta contro lo Zaksa

PERUGIA-Match da dentro o fuori per la Sir Safety Susa Perugia: domani sera, giovedì 6 aprile alle 20.30, i Block Devils saranno chiamati a ribaltare il 3-1 subito in Polonia ad opera dei bi-campioni d’Europa del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Spinti da un PalaBarton infuocato, Leon e compagni dovranno vincere “da tre” e ripetersi al Golden Set per conquistarsi le Super Finals a Torino.



I quattro giorni più importanti della stagione bianconera iniziano domani sera al PalaBarton con i Block Devils che attendono il Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le per il ritorno della semifinale europea. Oggi pomeriggio e domattina ultime rifiniture per i ragazzi di Anastasi, domani sera alle ore 20.30 a Pian di Massiano, con diretta TV su Eurosport 2 e diretta streaming su discovery+, fischio d’inizio del match in un PalaBarton gremito e pronto a spingere forte dal primo pallone i propri beniamini. Si parte dalla vittoria dello Zaksa 3-1 nella gara d’andata, Perugia deve necessariamente vincere pieno e poi giocarsi al Golden Set la qualificazione alla Finale. Con qualsiasi altro risultato alle Super Finals di Torino ci andrà la compagine polacca. Formazione da decidere per Andrea Anastasi. Il coach bianconero, insieme al suo staff, farà tutte le valutazioni del caso in questi ultimi due allenamenti prima di comporre i sette di partenza. Una possibile opzione potrebbe essere quella con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk (ex di turno) martelli ricevitori e Colaci libero. Il Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le arriva a Perugia forte del risultato e della prova di forza dimostrata nella gara d’andata e cerca la sua terza finale consecutiva di Champions. Il tecnico finlandese Sammelvuo non dovrebbe apportare modifiche alla formazione di otto giorni fa a K?dzierzyn-Ko?le e dovrebbero quindi essere del match al fischio d’inizio Janusz in regia, Kaczmarek in diagonale, Pashitskii e Smith centrali, Sliwka e Bednorz schiacciatori di posto quattro e Shoji libero.