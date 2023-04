Cev Cup: Modena trionfa in Belgio ed alza la Coppa

ROESELARE (BELGIO)- Grande festa in casa Valsa Modena per la conquista della Cev Cup, soprattutto per come è arrivato questo trionfo dopo 15 anni dall'ultimo trofeo europeo dei gialloblu. La squadra di Giani, dopo la pesante sconfitta nella finale di andata in casa, stasera non aveva alternative: doveva vincere con il massimo scarto per potersi giocare tutto al Golden Set. Ngapeth e compagni hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo riuscendo a venire a capo di una partita combattuta, equilibrata ma che Modena ha saputo gestire al meglio nelle fasi più calde. Lo 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) nella partita regolare ha portato dunque le squadre al set di spareggio che i gialloblu hanno controllato sin dalle prime battute, chiudendo con 9-15 che ha dato il via ai festeggiamenti. Mattatore di serata Lagumdzija che con 25 punti ha trascinato i suoi alla vittoria. Un trionfo meritato e sudato che certifica l'eccellente lavoro fatto quest'anno da Giani e dai suoi ragazzi in una stagione non certo facile dopo i tanti cambiamenti, anche a livello societario, a cui il club ha dovuto far fronte quest'anno.

Modena inizia il match con Bruno, che stringe i denti nonostante l’infortunio alla caviglia destra rimediato a Piacenza domenica, e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi sono i martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero. Roeselare risponde con D’Hulst regista, Koukartsev opposto, Verhanneman-Tammearu schiacciatori, Coolman-Fasteland al centro e Deroey libero. E’ una bolgia l’arena di Roeselare, sold out in ogni ordine di posto. Parte fortissimo Modena che va sull’8-5 con Lagumdzija ispiratissimo. Va sul 12-8 la Valsa Group con Bruno che trova i centrali con grande continuità. Alza subito la testa il Knack, break immediato e 12-12. Strappa Modena che va sul 19-15 con una grande difesa di Gollini e il primo tempo di Stankovic. Non ci stanno i belgi, contro break e risultato che va sul 21-21. Il finale di set è di marca gialloblù, l’ace di Sanguinetti chiude il parziale 27-25. Roeselare sfrutta bene la pipe ad inizio secondo set, 3-5. La Valsa Group è implacabile al servizio, triplo ace di Lagumdzija, 12-8. Si arriva al 16-13 con i belgi che restano in scia dei gialli. Rinaldi mette la diagonale del 21-19, è Ngapeth a chiudere 25-22 il parziale. Va sull’1-5 il Knack nel terzo parziale poi è Bruno al servizio a suonare la carica, 4-5. Si arriva al 9-9 con Modena che continua a spingere forte al servizio. Continua il punto a punto di un set al cardiopalma, 18-17 avanti i gialli. Va sul 24-21 Modena che poi chiude il parziale 25-23. Nel golden set parte subito bene Modena che va sopra 8-4. I gialli non mollano mai la presa, ampliano in vantaggio e chiudono 9-15.

La Valsa Group Modena si impone dunque alla Tomabel Hal e mette in bacheca una CEV Cup che entra di diritto nella storia del club gialloblù.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « L’abbiamo preparata per entrare in campo e dimostrare a loro dal primo punto della partita che avremmo potuto giocare quindici set e vincerli tutti. Questo era il modo per affrontare questa partita. Abbiamo sofferto nei primi due set ma credo che alla fine sia arrivato il giusto premio per tutta la squadra che ha fatto cose straordinarie anche nel momento in cui sembrava difficile crederci, quando arrivavamo da nove set a zero al passivo. Vincendo quattro set in fila abbiamo fatto la storia ».

Bruno (Valsa Modena)- « Oggi sono veramente emozionato, quando ho deciso di fare ritorno a Modena avevo il sogno di cercare di vincere un trofeo. Sapevamo che non era facile ma ce l’abbiamo fatta. La Cev non è la Champions ma vincerla è ugualmente una cosa pazzesca. E’ come se fosse la prima volta ed io sono veramente molto contento e fiero di questi ragazzi, di tutto lo staff e dei nostri tifosi che meritavano questa gioia dopo tanti anni. Godiamoci questo momento perché abbiamo fatto qualcosa di veramente bella, abbiamo avuto la forza di risorgere dopo tre partite brutte e di venire qui con lo spirito giusto ».

Erwin Ngapeth (Valsa Modena)- « Questa vittoria è tanta roba per questo gruppo. Siamo partiti da lontano, fra alti e bassi siamo cresciuti tanto. Questo fa bene al morale ed è un bel regalo per tutto il lavoro che abbiamo fatto. La conquista della Coppa ci dà una forza anche per la partita di Play Off di lunedì ».

IL TABELLINO-

KNACK ROESELARE – VALSA GROUP MODENA 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) – GOLDEN SET (9-15)

KNACK ROESELARE: Deroey (L), D’Hulst 0, Coolman 7, Ahyi 1, Verhanneman 12, Tammearu 10, Rotty 2, Depovere 0, Koukartsev 21, Fasteland 3. N.E. Plaskie, Leite Costa. All. Vanmedegael.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Marechal 0, Gollini (L), Sanguinetti 7, Stankovic 9, Ngapeth 13, Sala 1, Lagumdzija 25, Rousseaux 0, Rossini (L), Rinaldi 13. N.E. Krick, Bossi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Michlic, Avramidis.

NOTE – durata set: 34′, 27, 35; GS: 16′; tot: 112.