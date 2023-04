Lunedì al Pala Maiata Vibo-Cantù si giocano la Supecoppa

PRECEDENTI: 8 (2 successi Pool Libertas Cantù, 6 successi Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (2 successi Vibo Valentia).

PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: nessuno.

EX: Lorenzo Piazza a Cantù nel 2017/2018.



Cezar Douglas (Allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): « Sarà una gara dal ritmo di gioco molto intenso e dall’elevato livello di agonismo tra due squadre che non lasceranno nulla di intentato. Noi dovremo sfoderare tutte le armi a nostra disposizione, facendo affidamento anche sul sostegno da parte del nostro pubblico. Nell’arco della stagione abbiamo affrontato diverse fasi e tutte sono risultate utili ed importanti per la crescita della squadra di cui si è ben delineata un’identità forte e determinata. Anche se sono già arrivate delle belle soddisfazioni, il nostro percorso non si è ancora concluso e stiamo lavorando intensamente per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati ».

Santiago Orduna (Capitano Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Abbiamo meritato di arrivare fin qui e adesso vogliamo goderci tutta l’emozione che comporta giocarsi una Finale. Dovremo entrare in campo con la stessa determinazione e grinta che abbiamo avuto nelle ultime partite. Cantù è una squadra di grande valore che ha disputato una bella stagione: non è un caso se si è piazzata seconda in classifica. Le nostre due vittorie in Regular Season potrebbero trarre in inganno ma, esaminando gli avvenimenti, c’è da evidenziare che all’andata erano privi dell’opposto mentre al ritorno, in casa loro, abbiamo dovuto lottare e sistemare degli aspetti di gioco quando eravamo sotto 2-0, poi a fatica siamo riusciti a ribaltare la situazione. Sarà una giornata di festa al PalaMaiata per tutti gli appassionati della pallavolo. Ci aspettiamo una cornice di pubblico come quella della Del Monte® Coppa Italia. È stata un’esperienza indimenticabile che vorremmo si ripetesse ».





Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Del Monte® Supercoppa Serie A2 è già di per se un premio per noi e per il percorso fatto sinora. Vogliamo goderci questa esperienza, anche perché per molti di noi è una prima volta, a partire dal sottoscritto. Questo non vuol dire che andremo a Vibo Valentia a fare i turisti: vogliamo giocarci le nostre carte per provare a vincerla. Sarà difficilissimo, visto il valore dell'avversario e il campo che, come visto in Del Monte® Coppa Italia Serie A2, sarà sicuramente molto a tinte giallorosse. A noi comunque queste sfide piacciono: siamo la squadra che quando è arrivata ai vantaggi ha vinto più set di tutti, e questo la dice lunga sul nostro carattere. D'altra parte, è stato molto difficile anche raggiungerla questa Finale: ci siamo sudati ogni singolo punto, sempre con caparbietà ed entusiasmo, e sono sicuro che non saremo da meno lunedì » .

Dario Monguzzi (Capitano Pool Libertas Cantù)- « Ci avviciniamo a questa Del Monte® Supercoppa A2 con molto entusiasmo e con grande voglia di fare bene, consci del fatto che siamo arrivati fino a qui in maniera meritata, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Una Finale è una partita secca: siamo consapevoli che Vibo Valentia sia una corazzata costruita per vincere tutto e per ammazzare il campionato, e ha dimostrato tutto il suo valore vincendo la regular season con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda, cioè noi. Siamo consapevoli anche che è una squadra estremamente forte in attacco, con una panchina lunghissima e giocatori di grandissima esperienza, anche internazionale. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e del nostro gioco: abbiamo le nostre sicurezze, e cercheremo di mettere in difficoltà la Tonno Callipo Calabria in tutti i modi, anche se giochiamo a casa loro e ci aspetterà un palazzetto strapieno, come è stato per la finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 che hanno disputato contro la BCC Castellana Grotte alla fine del girone di andata. Abbiamo voglia di giocarcela a viso aperto: credo che sia sbagliato dire 'senza grosse pressioni', ma andremo al PalaMaiata con la voglia di portare a casa il risultato. Anche in ottica Play Off ci serve confrontarci contro una quadra che è una corazzata e ha ambizioni di stravincere il campionato. Stiamo bene, andiamo ad affrontare questa finale con molta umiltà ma anche con tanta voglia di vincere ».

LA FINALE DI SUPERCOPPA DI A2 MASCHILE-

Lunedì 10 aprile 2023, ore 19.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Pool Libertas Cantù Arbitri: Turtù, Colucci



ALBO D’ORO DEL MONTE® SUPERCOPPA A2-



Stagione Vincitrice Sede

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo Taranto

2021/22 Agnelli Tipiesse Bergamo Bergamo