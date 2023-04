La Supercoppa la alza Vibo

VIBO VALENTIA- La Tonno Callipo Vibo Valentia conquista anche la Del Monte ® Supercoppa A2 , secondo trofeo stagionale dopo il successo in Del Monte ® Coppa Italia A2, con una vittoria di cuore e determinazione. Un netto 3-0 (i parziali 25–16, 25–17, 25–21) ai danni dei lombardi della Pool Libertas Cantù che, soprattutto nel terzo set, hanno lottato con veemenza nel tentativo di riaprire la contesa ma si sono schiantati nel finale sotto i colpi inesorabili dell'austriaco Paul Buchegger, autore di 23 punti complessivi con un eccezionale 71% sui 28 attacchi complessivi con un muro e due ace, che ha messo a terra il pallone decisivo per la vittoria. All'opposto giallorosso è stato assegnato il premio di Del Monte ® MVP così come era accaduto nella finale di Del Monte ® Coppa Italia di categoria contro Castellana Grotte lo scorso 4 febbraio. Per quanto concerne le altre individualità da segnalare i nove punti a testa realizzati da Terpin (terza Supercoppa di A2 per lui, 1 ace e 2 muri) e il vicecapitano Candellaro (3 muri vincenti), mentre a quota 8 ha chiuso il serbo Mijailovic. Nella formazione lombarda in evidenza l'opposto Gamba, ultimo dei canturini ad arrendersi, autore di 14 punti.

Nell'albo d'oro della Del Monte Supercoppa A2, giunta alla terza edizione, la Tonno Callipo succede all'Agnelli Tipiesse Bergamo che aveva vinto le prime due edizioni, superando rispettivamente Taranto in trasferta (2021) e Conad Reggio Emilia (2022). In entrambe le circostanze al termine di quattro parziali.

A consegnare il trofeo nelle mani del capitano Santiago Orduna è stato il Presidente del Comitato regionale Calabria, Carmelo Sestito, mentre le medaglie ai giocatori dalla Vice direttrice della Lega Pallavolo Serie A, Yvonne Schlesinger e l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Rosario Varì.

Il coach brasiliano Cesar Douglas Silva conferma lo starting six delle ultime settimane, con la diagonale palleggiatore opposto formata dal capitano italo-argentino Santiago Orduna e l’austriaco Paul Buchegger; schiacciatori ricettori il serbo Nicola Mijailovic con il goriziano Jernej Terpin, in posto 3 Davide Candellaro e il giovane Cosimo Balestra, con Domenico Cavaccini a comandare le operazioni di seconda linea.

Il tecnico di Altamura Francesco Caporusso Denora schiera il sestetto tradizionale con Alessio Alberini al palleggio, Kristian Gamba nel ruolo di opposto, l’esperto transalpino Jonas Baptiste Auginer e capitan Dario Monguzzi al centro, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani a posto 4, e Luca Butti nel ruolo di libero.

Nel set di apertura dopo lo 0-2 iniziale dei canturini, Vibo prende subito le redini del gioco in mano e allunga progressivamente il punteggio (8-5, 16-9, 21-14) trascinata dall'opposto Buchegger (8 punti nel parziale con il 78% di positività offensiva) coadiuvato dal serbo Mijailovic autore di 4 punti e si è distinto anche in recezione (67%). Un errore al servizio del francese Aguenier consegna il set ai vibonesi (25-14).

Anche il secondo set è un monologo dei padroni di casa che, oltre al solito Buchegger, trovano punti importanti con Candellaro e Terpin (rispettivamente autori di 5 e 4 punti). Nel finale del parziale è il vice capitano a salire in cattedra che con tre primi tempi imperiosi allunga il punteggio fino al 24-16, mentre il punto del doppio vantaggio lo ha siglato Mijailovic (25-17).

Nel terzo set è arrivata la reazione dei lombardi che hanno raggiunto il massimo vantaggio sul 9-12 con due primi tempi consecutivi del francese Aguenier e un attacco da posto 2 dell'opposto Gamba. Il tecnico Cezar Douglas chiama time out e la replica dei giallorossi non si fa attendere: con un contro break di 7 punti a 3 si riportano avanti nel punteggio (16-15) grazie ad un fallo in palleggio di Alberini. Le due squadre vanno a braccetto fino al 21-20 quando Buchegger sfodera tutto il suo repertorio e chiude la contesa realizzando gli ultimi punti del match (25-21).

I PROTAGONISTI-



Jernej Terpin (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Non ci fermiamo qui, proviamo a vincere anche i Play Off. È una bella vittoria, di fronte a un bel pubblico. In casa battiamo bene, quando le palle cominciano a staccarsi per gli avversari diventa più complicata. È bello giocare a pallavolo, giocare veloce, creare qualcosa di divertente, e si vede che ci divertiamo e vinciamo. Buchegger è fuori categoria, è troppo forte e ci dà una mano enorme soprattutto sui palloni caldi. Siamo felici. Il termometro è la difesa, valuti quanto hai voglia di vincere ».

Jonas Aguenier (Pool Libertas Cantù)- « Purtroppo non abbiamo giocato una buona gara, quello che abbiamo fatto vedere nell'ultimo periodo è stata un'atra cosa. Loro hanno giocato molto bene, muro, battuta ma non era la miglior Vibo che abbiamo visto in stagione. Spero per i Play Off possiamo resettare e tornare ad essere la vera Cantù. Dobbiamo lavorare, abbiamo poco tempo. Non si può vincere se si fanno più di 10 errori a set. La pallavolo è un gioco di errori, chi ne fa di meno vince. Eravamo tesi, per tanti era la prima finale. Speriamo non ci saranno ripercussioni per i Play Off ».

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – POOL LIBERTAS CANTÙ 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 2, Terpin 9, Candellaro 9, Buchegger 23, Mijailovic 8, Balestra 2, Cavaccini (L). N.E. Carta, Tallone, Tondo, Piazza, Belluomo, Fedrizzi, Lucconi. All. Douglas.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 2, Ottaviani 8, Monguzzi 4, Gamba 14, Preti 6, Aguenier 7, Butti (L), Compagnoni 0, Galliani 0, Gianotti 0. N.E. Picchio, Rota, Carucci, Mazza. All. Denora.

ARBITRI: Turtu’, Colucci.

NOTE – durata set: 25′, 25′, 27′; tot: 77′.

MVP: Paul Buchegger (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

Spettatori: 1600

ALBO D’ORO DEL MONTE® SUPERCOPPA A2-



Stagione Vincitrice Sede

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo Taranto

2021/22 Agnelli Tipiesse Bergamo Bergamo

2022/23 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Vibo Valentia