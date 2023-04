Cev Cup: Scandicci può alzare il trofeo davanti al pubblico amico

FIRENZE-Undici sfide europee e dieci vittorie. Questo il percorso europeo della Savino Del Bene Scandicci che domani, mercoledì 12 aprile alle ore 20.30, scenderà in campo a Palazzo Wanny per l'ultimo appuntamento della CEV Cup: la finale di ritorno contro il CSM Voley Alba Blaj. Una settimana fa, davanti ai duemila spettatori della Sala Sporturilor di Târgu Mure?, le toscane si sono imposte 1-3 contro le rumene, ottenendo un importante vantaggio per la sfida finale: basterà infatti conquistare due set per alzare al cielo la coppa e coronare il bis europeo dopo il successo dello scorso anno in CEV Challenge Cup. Un cammino iniziato con il Galatasaray, e proseguito con Mladost Zagreb, Palmberg Schwein, SC Potsdam e THY ?stanbul, in un percorso fatto di 32 set vinti e 978 punti segnati. Nel mezzo, anche il secondo posto raggiunto in campionato, per una stagione che potrebbe rivelarsi storica per la squadra guidata da coach Barbolini. Che però ci tiene a mantenere i piedi per terra, cercando di affrontare la partita contro le ragazze di coach Ljubi?i? con lo stesso spirito visto nella gara d'andata.