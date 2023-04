Champions League: Novara cade ad Istanbul, addio finale

ISTANBUL (TURCHIA)- Il sogno dell' Igor Gorgonzola Novara di andare a giocare la Superfinal di Champions League si infrange ad Istanbul dove la squadra di Lavarini non è riuscita a difendere il 3-2 dell'andata e si è arresa per 3-0 (25-22, 25-12, 25-21) all’Eczacibasi di Akbas. Le igorine, contro lo squadrone turco, non sono riuscite a ripetere la performance del Pala Igor incappando in una serata no di alcune giocatrici cardine. Ebrar Karakurt, di solito efficace terminale offensivo delle azzurre, non ha offerto il rendimento abituale marcando un rendimenti offensivo del 10%.

Eczacibasi in campo con Boskovic opposta a Ognjenovic, Jack e Guveli al centro, Voronkova e Baladin in banda e Akoz libero; Igor con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Carcaces schiacciatrici e Fersino libero.

Carcaces ne fa due in fila (1-3), l’ace di Boskovic vale il pari (3-3) e le squadre si alternano al comando del parziale con Eczacibasi prima (7-5) e Novara poi (7-9) a provare lo “strappo”. Karakurt sbaglia un pallone dopo l’altro (13-11), Carcaces firma l’ace del pari (14-14) e dopo l’errore di Chirichella (16-14) arrivano due muri su Boskovic per il 17-17 con Karakurt che finalmente si sblocca e chiude in diagonale un bello scambio, mandando Novara avanti sul 19-20. Boskovic e Voronkova invertono l’inerzia (22-20), Jack a rete conquista il set ball (24-21) e al secondo tentativo è la neoentrata Giovannini a chiudere il parziale con un servizio lungo (25-22).

Boskovic trascina le sue (8-4, diagonale vincente), Lavarini ferma il gioco ma Karakurt sciupa tutto prendendosi due murate (11-6) e le turche prendono rapidamente il largo sul 16-7 con le azzurre di nuovo costrette al timeout. Due ace di Boskovic fanno scorrere i titoli di coda sul set (21-11), gli errori di Novara fanno il resto, con Baladin che chiude 25-12 senza sbavature.

Si riparte testa a testa, con Bosetti (4-4) e Chirichella (8-9) che si prendono sulle spalle la squadra, mentre tra le turche è la solita Boskovic a macinare punti e a firmare il primo break pesante sul 14-12, in maniout. Due errori di Karakurt vanificano i tentativi azzurri (18-15), Carcaces non si arrende (20-18) ma dopo il timeout di Akbas l’Eczacibasi non si ferma più: Baladin fa 23-19 in diagonale, Karakurt spara out il 24-20 e Boskovic in parallela fa 25-21 e manda in finale le “arancioni”.

IL TABELLINO-

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-22, 25-12, 25-21)

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Boskovic 23, Baladin 8, Guveli 2, Ognjenovic 1, Voronkova 11, Jack 4, Sebnem Akoz (L), Erkek. Non entrate: Cetinay (L), Arici, Heyrman, Sahin, Sahin, Fabris. All. Akbas.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni 1, Bosetti 8, Chirichella 5, Danesi 7, Carcaces Opon 9, Karakurt 6, Fersino (L), Cambi, Adams, Giovannini, Ituma 2. Non entrate: Bresciani, Bonifacio, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Ewald, Bensimon.

NOTE – Durata set: 27′, 24′, 29′; Tot: 80′.

