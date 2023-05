TORINO- Al termine di un’epica partica lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle si fregia della sua terza Champions League consecutiva superando nel derby polacco lo Jastrzebski Wegiel, fresco vincitore dello scudetto. La lunga battaglia di oltre due ore ha visto il successo degli uomini di Sammelvuo per 3-2 (28-26, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12) per la gioia della marea di tifosi che hanno invaso il PalaAlpitour di Torino in occasione della Superfinal.