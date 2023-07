Coppe Europee: ecco le avversarie delle italiane

Tra le squadre in prima fascia di Champions League (le due Finaliste Scudetto), l’Itas Trentino è stata sorteggiata nella Pool B, dove dovrà affrontare i polacchi di Resovia, i francesi del Tours e gli sloveni del Lubiana; la Cucine Lube Civitanova invece, estratta nella Pool E, giocherà contro la formazione belga del Maaseik, quella ceca di Praga e una delle qualificate dai round preliminari. Seconda fascia invece per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, vincitrice della Finale 3° Posto valida appunto per uno slot nella massima competizione europea per club: nella Pool C, i biancorossi sfideranno i tedeschi del Berlino (il club in prima fascia), i turchi dell’Halkbank Ankara, e i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica.

Sempre all’European Broadcasting Centre sono stati estratti gli abbinamenti di CEV Cup e Challenge Cup. L’Allianz Milano, qualificata alla seconda coppa europea grazie all’approdo in Semifinale Scudetto, affronterà nei Sedicesimi di Finale la vincente tra Menen (club belga) e Horodok (squadra ucraina). In CEV Challenge Cup, anche la Vero Volley Monza inizierà direttamente dai Sedicesimi di Finale senza passare dal turno di qualificazione, affrontando la squadra portoghese dello Sporting CP Lisbona. Brianzoli qualificati alla terza coppa europea con la vittoria del Play Off 5° Posto nella stagione passata. Per entrambe, la gara di andata è prevista tra il 21 e il 23 novembre, mentre il ritorno che si giocherà tra il 28 e il 30 dello stesso mese.

I GIRONI DI CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023-24 -

Pool A

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Knack Roeselare (Belgio), Ziraat Bank Ankara (Turchia), squadra vincente turni preliminari

Pool B

Trentino Itas, Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), Tours Vb (Francia), Ach Volley Ljubljana (Slovenia).

Pool C

Berlin Recycling Volleys (Germania), Gas Sales Bluenergy Piacenza, Halkbank Ankara (Turchia), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo).

Pool D

Jastrzebski Wegiel (Polonia), SVG Lüneburg (Germania), Jihostroy Ceske Budejovice (Repubblica Ceca), squadra vincente turni preliminari.

Pool E

Cucine Lube Civitanova, Greenyard Maaseik (Belgio), VK Lvi Praga (Repubblica Ceca), squadra vincente turni preliminari.