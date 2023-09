Novara supera il Vilsbiburg e conquista la Challenge Cup

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novar a entra in pompa magna in Europa vincendo la Wevza Cup 2023 giocata davanti al pubblico di cas. Un successo, centrato con tre vittorie su tre, vale alla squadra di Lorenzo Bernardi la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Centrare il traguardo non è stata però una passeggiata. Le azzurre stasera hanno faticato per oltre due ore e mezza per superare le tedesche di Vilsbiburg superate soltanto al tie break per 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 21-25 , 16-14). L'impresa vale ancora di più considerando che alle già numerose assenze ha dovuto all'ultimo minuto sommare quella di Akimova che stamattina ha accusato un problema agli addominali. A trascinare le azzurre al successo in un match dai due volti (Igor avanti 2-0, poi rimontata 2-2), una scatenata Anne Buijs, autrice di 42 punti e premiata con merito MVP della competizione. Infuocato il quinto e decisivo set, con Novara avanti prima 12-8, poi sotto 12-14 e capace di annullare due match ball prima di chiudere a proprio vantaggio l’incontro proprio con due punti in successione di Buijs. Per le azzurre, oltre al trofeo, un posto nella Challenge Cup 2023-2024.

Igor in campo con Del Freo (sostituita poi nel corso del primo set e fino a fine match da Szakmary) opposta a Bartolucci, Bonifacio e Chirichella al centro, Bosetti e Buijs in banda e De Nardi libero; Vilsbiburg con Klein Lankhorst in regia e Bergmann in diagonale, Soto e Stuut centrali, Salkute e Spanou schiacciatrici e Nestler libero.

Chirichella firma quattro punti in avvio e Novara si porta 5-3, Spanou ricuce con l’ace del 5-5 e dopo una fase di punto a punto, sul turno in battuta di Stuut (ace, 9-12) le ospiti provano a scappare. Del Freo trova l’ace della parità (12-12), sul servizio di Buijs Novara trova l’allungo decisivo, portandosi 17-13 con Bosetti a segno. Vilsbiburg rientra fino al 18-17, poi Bonifacio spinge nuovamente avanti le sue (21-17) e Buijs, con un muro (24-21) e un attacco a segno (25-22) regala il parziale alla Igor.

Bernardi conferma in sestetto Szakmary, subentrata nel corso del primo parziale, e dopo l’1-3 di Spanou, Novara reagisce con Buijs e Bosetti (19 punti in due nel set) che scappano 10-5 con tre punti in fila della schiacciatrice azzurra. Ancora Bosetti che mantiene le distanze sul 13-6 in maniout e poi sul 17-10 con una difesa a segno, le ospiti fermano invano il gioco sul 20-12 con Novara che poco dopo si avvicina al traguardo con un attacco vincente di Buijs (23-16). Chiude, senza scossoni, Chirichella in primo tempo, sul 25-20.

Si riparte testa a testa, con le formazioni che giocano punto a punto fino al 10-9 (ace di Bosetti), poi Spanou propizia uno 0-4 per le ospiti che vale il 10-13 con Bernardi che ferma il gioco; Chirichella pareggia a muro (14-14) ma Salkute chiude in diagonale uno scambio infinito (15-18) e poco dopo in pallonetto manda in fuga le sue sul 17-22. Buijs non si arrende (21-22) ma l’ace di Stuut (21-24) ipoteca il parziale, chiuso in primo tempo da Soto sul 22-25.

Novara alza il ritmo e parte forte con Buijs (5-1, parallela vincente) e Bartolucci che a rete “inchioda” il 7-3; Novara sciupa in attacco, Bergmann e Spanou trovano la parità (7-7) e dopo il break propiziato dal servizio di Chirichella (10-7), con due muri su Bosetti le tedesche fanno 11-11, innescando poi un lungo punto a punto con le azzurre. Soto protagonista e Vilsbiburg va 17-20, mentre Buijs in pipe rientra 20-21; ospiti ancora a segno a muro (20-23) e Salkute in maniout fa 21-25, mandando le squadre al tie-break.

Novara nel segno di Buijs (2-1), Bonifacio alza il muro (6-4) e Bartolucci propizia lo “strappo” che vale l’8-4 al cambio campo. Buijs mantiene le distanze (9-5), un errore di Stuut sembra chiudere in anticipo la contesa sul 12-8 ma Novara sciupa tutto e sul turno in battuta di Salkute le ospiti firmano uno 0-6 che vale il 12-14 e due match point. Chirichella li annulla entrambi, alternando primo tempo e fast (14-14), poi è la solita Buijs a trovare i break point che chiudono partita e torneo (16-14).

I PROTAGONISTI-

Anne Buijs (Igor Gorgonzola Novara)- « Per noi questo trofeo era un obiettivo importante e siamo felici di averlo vinto e di aver ottenuto la qualificazione alla Challenge Cup, cui teniamo noi e cui tiene la società. Abbiamo avuto tanti problemi in questi giorni, compresi gli infortuni che ci hanno costrette più volte a cambiare assetto, ma credo che questa sera abbiamo dimostrato di essere una squadra in grado di combattere senza mai mollare. Ora ripartiamo, aspettiamo le compagne che rientreranno dalle nazionali e quelle alle prese con qualche problema fisico: dovremo lavorare tanto per unire delle ottime individualità e diventare la squadra che possiamo essere ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – ROTE RABEN VILSBIBURG 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 21-25 , 16-14)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary, Guidi, Bartolucci 4, De Nardi (L1), Buijs 42, Bosetti C. 23, Chirichella 15, Del Freo 1, Bonifacio 7. N.E. Durul , Akimova , Cantoni . All.: Bernardi.

VILSBIBURG: Nestler (L), Soto 12, Spanou 24, Klein Lankhorst 8, Bergmann 4, Salkute 26, Bauer (L), Stuut 15, Kohn. All.: Garcia Diaz.

ARBITRI: Enkerli (Svizzera) e Jacob (Francia).

