Challenge Cup: Novara-Casalmaggiore, un derby per andare al 2° turno

NOVARA - Partenza a tambur battente per Igor Gorgonzola Novara e VBC Gruppo Saviola Casalmaggiore che, dopo l'esordio in campionato, torneranno in campo già domani per affrontare il primo tiurno della Challenge Cup. Un confronto fratricida fra le due squadre italiane, in un confronto ad eliminazione diretta.

Domani, al Pala Igor alle 20.00 si giocherà il match di andata. Il ritorno in calendario giovedì 19 ottobre alle 20.30 al PalaFarina di Viadana.

Le due squadre si confronteranno anche in campionato, domenica 15.00.

In Challenge Cup le novaresi hanno raggiunto i quarti di finale nel 2015, mentre per le casalasche si tratta della prima partecipazione, dopo un'assenza di cinque anni dalle coppe europee. Quattro le ex in gioco: Caterina Bosetti e Ludovica Guidi da parte piemontese, Malwina Smarzek e Micha Hancock da parte lombarda.

Le parole di Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)-

« Inizia un nuovo capitolo della nostra stagione, con un derby italiano che mi aspetto sia una doppia sfida complicata ma anche affascinante, se non altro perché è un primo appuntamento da "dentro o fuori". Abbiamo conquistato il pass per la Challenge Cup compiendo un ottimo lavoro nella Wevza Cup, ora dobbiamo dare seguito a quel risultato, giocando al meglio e cercando di prolungare il nostro percorso europeo. L'avversario è forse il più tosto che ci potesse capitare ma è inutile pensarci: servirà una prestazione di sacrificio e attenzione per partire al meglio nel doppio confronto ».





Le parole di Giorgia Avenia (Gruppo Saviola Casalmaggiore)-

« Veniamo dalla gara con Bergamo in cui, quando abbiamo spinto in battuta, siamo riuscite a portare a casa i due parziali mentre, quando siamo state meno brave, abbiamo lasciato alle avversarie la possibilità di giocare una buona pallavolo ricevendo bene con palla in testa alla palleggiatrice. Siamo state forse un po' altalenanti ma, anche nei set persi, abbiamo dimostrato che sappiamo avere il giusto carattere. Ripartire da quella giusta cattiveria agonistica e dalla buona battuta può essere la marcia giusta per affrontare le prossime partite già a partire da quella di Coppa contro Novara. Per noi è come se fosse una finale perché effettivamente quello è, ci stiamo allenando forte cercando di affinare e migliorare quello che non è andato con Bergamo. Abbiamo lavorato duramente in questi pochissimi giorni per avere il giusto approccio e la giusta tecnica. Sono molto emozionata perchè è la mia prima coppa europea, so cosa mi aspetta dall'avversario perchè ho già giocato contro Novara, ma non so cosa mi aspetta da tutto l'ambente che circonda una manifestazione di questo tipo. Sono onorata di poter giocare questa gara e spero che la mia emozione si trasformi in una marcia in più per potere dare il meglio e cercare di portare a casa il più possibile dal PalaIgor in vista del ritorno di settimana prossima ».