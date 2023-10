Challenge Cup: a Novara il primo round con Casalmaggiore

NOVARA- Nella gara di andata dei trentaduesimi della CEV Challenge Cup è l'Igor Gorgonzola Novara a conquistare il derby italiano contro la VBC Saviola Casalmaggiore. Prestazione maiuscola per Vita Akimova: 18 punti e titolo di MVP della partita. Le casalasche tengono testa alle piemontesi nel corso dei primi due set, ma devono cedere il passo alle azzurre nel terzo e decisivo set.



La Igor entra in campo senza Chirichella e Bonifacio (problema al collo per la prima, postumi della botta patita alla mano a Chieri la seconda). Nel primo set, Casalmaggiore si porta in vantaggio su Novara sino al 14-17, ma le azzurre fanno leva su Bosetti per ricucire e portarsi sul 19-17. Si lotta punto a punto, ma sono i muri di Danesi e Bosetti a fare la differenza. Anche nel secondo set, la trama non cambia: rosa ancora in avanti sul 12-17, ma sono ancora Danesi e Bosetti ad essere decisive e riportare i binari del match sulla parità e, successivamente, sul 25-22. Nel terzo set, Casalmaggiore paga lo sforzo fisico dei primi due parziali e lascia spazio alla fantasia in attacco di Novara che, superata la decina, prende il largo e chiude la gara sul 25-16.



La gara di ritorno è in programma giovedì prossimo, alle 20.30, a Viadana: per passare il turno le azzurre dovranno vincere con qualsiasi risultato o perdere per 3-2, diversamente si disputerà un golden set di spareggio tra le due formazioni per definire la qualificazione.