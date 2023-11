Challenge Cup: Novara lascia a casa le titolari per l'andata dei 16i

RANDABERG (NORVEGIA)- Sarà una Igor Gorgonzola Novara a ranghi ridotti quella che affronterà l'andata dei 16i di Challenge Cup, in programma domani, mercoledì 8 novembre in Norvegia sul campo del Randaberg D.. Il tecnico Lorenzo Bernardi ha deciso, visto il periodo particolarmente pregno di intenti, di lasciare alcune titolari a casa ad allenarsi con parte dello staff, guidato dal vice allenatore Davide Baraldi. Non partiranno per la trasferta la convalescente Sara Bonifacio, il cui rientro è ormai prossimo, e Anne Buijs ma anche Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Cristina Chirichella, Anna Danesi ed Eleonora Fersino.

In partenza per la Norvegia, invece, le registe Valentina Bartolucci e Martina Cantoni, il libero Giulia De Nardi, gli opposti Vita Akimova e Melis Durul, le schiacciatrici Greta Szakmary, Anastasiia Kapralova e Aurora Del Freo, le centrali Ludovica Guidi e Zoe Moiran.

Le parole di Melis Durul-

« Star fuori un mese e mezzo è stato “tosto” e prima di tutto voglio ringraziare i nostri fisioterapisti, Alessio Botteghi e Ilic Gianotti, e il preparatore atletico Matteo Rossetti che mi hanno dedicato tanta attenzione, permettendomi di recuperare prima del previsto. Tornare in campo a Cuneo è stato molto bello, come è stato bello sentire il supporto delle mie compagne e dello staff tecnico durante il percorso di recupero. Ora sono pronta a dare il mio meglio per aiutare la squadra a partire dalla sfida in Norvegia. Vogliamo disputare una bella prestazione, porre le basi per andare avanti in Challenge Cup e credo che per prima cosa sia fondamentale concentrarci sul nostro gioco, come stiamo facendo in ogni partita. La chiave? Sempre la solita: lottare dal primo pallone all’ultimo ».

CHALLENGE CUP FEMMINILE-ANDATA SEDICESIMI DI FINALE-

Mercoledì 8 novembre Ore 19.00

Randaberg D.-Igor Gorgonzola Novara