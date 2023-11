Champions League: Trento inizia la Pool B con una vittoria

TRENTO- La Trentino Itas inizia con una vittoria da tre punti la propria avventura nella Pool B CEV Champions League. Michieletto e compagni hanno superato, non senza qualche sofferenza di troppo, in quattro set 3-1 (25-15, 20-25, 25-18,26-24), l'ACH Volley Lubiana davanti al pubblico della ilT quotidiano Arena.

Un’affermazione meriata e assolutamente non scontata, tenendo conto che gli ospiti per lunghi tratti hanno risposto colpo su colpo ai padroni di casa, proposti dall’allenatore Fabio Soli di fronte al proprio pubblico con un assetto decisamente differente dalle precedenti sei partite sin qui giocate in SuperLega. Il tecnico trentino, anche in previsione dei prossimi e tanti impegni ravvicinati, oggi ha tenuto a riposo Lavia, Kozamernik e, parzialmente, Laurenzano, offrendo spazio a Magalini, D’Heer e Pace che hanno fatto pienamente la propria parte. Autrice di una partenza lanciata nel primo set, la Trentino Itas ha subìto il ritorno degli sloveni nel secondo parziale e ha dovuto soffrire anche nel finale del quarto, ma alla fine si è aggiudicata la vittoria piena grazie ai 28 punti del solito Rychlicki (mvp e best scorer del match anche stasera con il 66% a rete, 3 muri e 2 ace), ma anche per mezzo dei 14 di Magalini (positivo nella sua prima da titolare: 64% a rete) e, più in generale, della buona prova del muro, a segno 10 volte e sempre nei momenti importanti della gara.

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « Abbiamo avuto un approccio al match efficace, poi Lubiana è cresciuta anche per colpe nostre e questo non ce lo possiamo permettere. Siamo stati bravi a riprendere in mano la situazione e a portare a casa i tre punti che era uno degli obiettivi principali della serata, ma un altro dei nostri focus era anche crescere nella continuità e oggi probabilmente da questo punto di vista non abbiamo sfruttato l’occasione. Potevamo giocare molto più all’arrembaggio anche per valorizzare la presenza di elementi differenti nello starting, ma non siamo riusciti a farlo ».

IL TABELLINO-

TRENTINO ITAS-ACH VOLLEY LJUBLJANA 3-1 (25-15, 20-25, 25-18,26-24)

TRENTINO ITAS: D’Heer 7, Sbertoli 4, Michieletto 12, Podrascanin 6, Rychlicki 28, Magalini 14, Laurenzano (L); Pace (L), Cavuto 1, Acquarone, Berger. N.e. Kozamernik, Lavia e Bristot. All. Fabio Soli.

ACH VOLLEY: Pokersnik 18, Videcnik 6, Gjorgiev 18, Sen 10, Koncilja 9, Najdic, Kovacic (L); Marovt 3, Sket. N.e. Krzic, Satler, Sesek. All. Radonvan Gacic.

ARBITRI: Boulanger di Liegi (Belgio) e Stojca di Sibiu (Romania).

DURATA SET: 21’, 24’, 23’, 30’; tot Tot: 98’