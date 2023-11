Challenge Cup: Monza aspetta lo Sporting per chiudere i conti

MONZA - La MINT Vero Volley Monza di Massimo Eccheli è pronta a tornare in campo domani, mercoledì 29 novembre, alle ore 20.00, tra le mura amiche dell’Opiquad Arena, dove se la vedrà con lo Sporting CP Lisbona per la gara di ritorno dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2024.

Monza punta a passare il turno dopo la vittoria al tie-break di giovedì scorso, che ha indirizzato la qualificazione sui giusti binari. I brianzoli dovranno essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali, dopo la maratona giocata contro Piacenza – ben 2h20′ di partita -, domenica 26 nel posticipo serale della settima giornata di SuperLega Credem Banca. Il successo contro gli emiliani ha garantito alla MINT il terzo posto in classifica, agganciando proprio Piacenza a quota 14 punti grazie a un girone d’andata, al momento, con uno score di cinque vittorie e solamente due sconfitte. Out lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi, alle prese con una lieve lesione muscolare.

Monza però potrà comunque affidarsi alle fiammate del canadese Eric Loeppky, MVP dell’ultimo turno con ben 21 palloni messi a terra, e alla coralità di squadra, emersa in maniera determinante in questo inizio di stagione.

PRECEDENTI- Prima della partita di giovedì scorso, Sporting CP e MINT Vero Volley Monza si erano incontrate nella stagione 2018/2019, nelle semifinali dello stesso torneo, con una vittoria per parte e il passaggio del turno appannaggio della compagine italiana.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« La partita di domani sera è molto delicata: all’andata abbiamo vinto 3-2 ed è un dato positivo, ma questo ci impone di dover vincere ancora. Noi avremo quindi la pressione da gestire e dovremo essere bravi ad affrontare la partita fin da subito in maniera determinata, consci che anche i nostri avversari lo saranno. Tra campionato e Coppa sapevamo che queste settimane sarebbero state impegnative e fisicamente stancanti. Il sapersi adattare a queste situazioni, però, è fondamentale. Come ci siamo detti più volte, con i ragazzi e lo staff, dobbiamo sfruttare ogni secondo del nostro lavoro in palestra per cercare di implementare le nostre qualità e potenzialità ».

CHALLENGE CUP RITORNO SEDICESIMI-

Mercoledì 29 novembre Ore 20.00

Vero Volley Monza- Sporting CP Lisbona Arbitri: Marko Rozej (Slo), Ana Stipacevic Matecic (Cro)