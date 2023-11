Cev Cup: Milano in Belgio per perfezionare la qualificazione

ROESELARE (BELGIO)- L’Allianz Milano vola in Belgio dove domani alle 20.30 affronterà il Decospan VT Menen per il ritorno dei sedicesimi di finale di Cev Cup , forte del 3-0 dell’andata che lascia un margine sufficientemente ampio alla squadra di Piazza per il passaggio del turno. Piano e compagni saranno di scena al palasport di Roeselare, che può fare sedere fino a 2.250 spettatori (tribune su tre dei quattro lati), impianto che ha ospitato anche nel recente passato diverse sfide europee con squadre italiane, l’ultima volta è stato il successo nella finale proprio di Cev Cup della Valsa Group Modena contro la squadra di casa.

Gli arbitri dell’incontro sono la polacca Katarzyna Sokol e lo scozzese David Cormie. Se Milano, pur privo di Dirlic arriva dal successo netto contro la Pallavolo Padova di domenica scorsa (3-0) all’Allianz Cloud, il Decospan VT Menen non sta certo vivendo un buon periodo. Nella sfida di sabato scorso, la formazione di coach Frank Depestele ha subito uno 0-3 interno contro Guibertin per il quarto stop consecutivo e si trova ora all’ottavo posto in classifica (penultimo) che significherebbe playout con settima e nona della EuroMillions League.

Ogni partita è però da giocare fino all’ultimo pallone e la formazione meneghina sarà sicura del passaggio di turno unicamente dopo aver vinto due set.

Il ritmo tra campionato e coppa, inoltre potrebbe farsi sentire nelle gambe di qualche giocatore.

Petar Dirlic papà-

Fiocco rosa in casa Allianz Milano. L’opposto croato di Allianz Milano, Petar Dirlic non è potuto partire con la squadra questa mattina per il Belgio perché è diventato papà della piccola Franka, una bellissima bimba di 3 chili e ottocento grammi. Mamma e bimba stano bene, come potete verificare anche dalla foto pubblicata dal giocatore sul suo profilo Instagram.

Le parole di Matej Kaziyski-

« Non posso dire che questi ritmi siano una novità per me ma per qualcun altro della squadra sì. Dobbiamo abituarci a questa alternanza, a giocare ogni tre giorni e anche a viaggiare, non è facile, ma è solo così che possiamo essere sicuri di giocare contro tutti e possibilmente di battere tutti ».

CEV CUP RITORNO 16I DI FINALE- (Andata 0-3)

Mercoledì 29 novembre Ore 20.30

Decospan VT Menen-Allianz Milano Arbitri: Sokol, Cormie