Champions League: Piacenza a Lisbona a caccia del primo successo

LISBONA (PORTOGALLO) – Seconda giornata di Cev Champions League 2024 e per Gas Sales Daiko Piacenza trasferta in Portogallo: domani, giovedì 30 novembre alle ore 21.30 (20.30 ora locale gara trasmessa da Dazn) a Lisbona affronterà lo Sport Lisboa e Benfica nella seconda giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024.

La squadra è partita nella mattinata di oggi dall’aeroporto di Bergamo per raggiungere Lisbona. Non è partito per il Portogallo l’opposto Yuri Romanò rimasto a Piacenza a proseguire la preparazione dopo l’infortunio agli addominali accusato a fine ottobre in Del Monte Supercoppa Italiana.

La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione europea per club, sono 31 le squadre partecipanti che dopo i turni preliminari si sono ridotte a 20 che partecipano alla fase a gironi divise in 5 Pool da 4 formazioni ognuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Gas Sales Daiko Piacenza e Sport Lisboa e Benfica al debutto in Champions League hanno segnato il passo rispettivamente al PalabancaSport con Halkbank Ankara (3-1) e in trasferta a Berlino con Berlin Recycling Volleys (3-0).

Gas Sales Daiko Piacenza cerca in terra portoghese la prima gioia in Champions League, manifestazione che la società biancorossa affronta per la prima volta nei suoi primi cinque anni di vita.

L’AVVERSARIO: SPORT LISBOA E BENFICA-

Il club portoghese guida la classifica del proprio campionato a punteggio pieno: 11 gare giocate, 11 vittorie e 33 punti in classifica. Ha messo in bacheca gli ultimi quattro campionati giocati, la scorsa stagione ha vinto la Coppa di Portogallo e nell’ultima gara ha sconfitto per 3-0 (25-20, 25-15 e 25-14) la formazione del Mamede ultimo in classifica.

È la società più popolare ed importante del Portogallo. La Cev Champions League l’ha vista spesso protagonista, negli ultimi anni è stata una presenza fissa. Lo Sport Lisboa e Benfica è una società pallavolistica maschile portoghese con sede a Lisbona e gioca il campionato di Primeira Divisao.

Le parole del tecnico Andrea Anastasi-

« Chiaramente è una partita molto importante per noi, affrontiamo una squadra abituata a queste manifestazioni visto che ci ha partecipato parecchie volte e che in casa riesce a giocare una buona pallavolo. Noi dovremo giocare con molta attenzione e cercare di mantenere un certo equilibrio per tutta la partita evitando errori gratuiti ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SECONDA PARTITA POOL C-

Giovedì 30 novembre Ore 21.30 (orario italiano)-

Sport Lisboa e Benfica-Gas Sales Bluenergy Piacenza Michlic, Fernandez Fuentes