Champions League: Trento fa bottino pieno a Tours

La Trentino Itas si presenta alla Salle Robert Grenon di Tours (stipata in ogni ordine di posto) a sei anni e mezzo di distanza dall’ultima volta schierando la miglior formazione possibile: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. I padroni di casa rispondono Coric in regia, Drame Neto opposto, Tammearu e Mendez schiacciatori, Parkinson e Dos Santos centrali, Ramon libero. L’avvio di match è promettente per i gialloblù, che sin dalle prime battute mettono pressione agli avversari che sbagliano e concedono subito il 5-2 esterno. Drame Neto si fa fermare a muro, e Trento accelera (7-3), ma poi si far riprendere (8-7) trovando a sua volta qualche errore a rete. I Campioni d’Italia ripartono senza particolari problemi, grazie all’efficacia a rete di Rychlicki (11-7) e Lavia (17-13) e poi si distendono nel finale (22-17) approfittando dell’eccessiva fallosità a rete dei transalpini. Chiude un ace dell’ottimo Kozamernik visto nel primo parziale, già sul 25-17.

Il match diventa più equilibrato nel secondo set, con il Tours che trova più continuità in fase di cambiopalla (3-3 e 6-6). Due ace consecutivo di Dos Santo offrono il primo spunto ai transalpini (8-18), ma Trento col servizio (ace di Kozamernik e Michieletto) risale la china e mette la freccia (15-14) ma solo per qualche attimo, perché poi i locali accelerano di nuovo (16-19) con Drame Neto. Soli spende un time out e alla ripresa i suoi rispondono alla grande con Michieletto e Kozamernik (altro ace per il 22-21). Il finale è tutto gialloblù: Michieletto crea un nuovo vantaggio (23-21), poi arrivano gli errori di Drame Neto e del neoentrato Prevert (in battuta) a sigillare il 2-0 (25-22).

La Trentino Itas vuole chiudere già in tre set la contesa e nel terzo parziale parte forte (4-1 e 10-7), grazie un Sbertoli molto concreto e a segno anche a muro. Michieletto e Rychlicki non sprecano nulla, cosa che invece fanno Drame Neto e Tammearu (13-10). Nel momento peggiore della sua gara, l’opposto brasiliano ex Vibo si rialza e, quasi da solo, firma i break point che portano avanti i francesi sul 16-17. Soli interrompe il gioco, ma alla ripresa la sua squadra fatica a contenere i transalpini che volano anche sul +3 (20-23). Michieletto in battuta ricostruisce il punteggio sino al 22-23, poi ci pensa Tammearu a protrarre la sfida al quarto set (23-25).

Sull’onda lunga del successo del precedente periodo, il Tours Vb parte alla grande (6-9) con il solito opposto brasiliano. Lavia non ci sta e con il suo servizio trova i punti del pareggio (9-9) e poi della successiva fuga, ben spalleggiato da Michieletto. Nella fase centrale Alessandro realizza due muri consecutivi (15-12); il Tours recupera sino al 15-15, poi ci pensa ancora il numero 5 con la battuta e l’attacco a chiudere definitivamente il discorso (18-15, 21-17 e 25-19).

IL TABELLINO-

TOURS VB-TRENTINO ITAS 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 19-25)

TOURS VB: Mendez 7, Parkinson 5, Drame Neto 18, Tammearu 17, Dos Santos 6, Coric 3, Ramon (L); Fagans, Prevert, Pothron. N.e. Gabin, Scherer, Strehlau, Klajmon. All. Marcelo Fronckowiac.

TRENTINO ITAS: Podrascanin 6, Sbertoli 2, Michieletto 20, Kozamernik 11, Rychlicki 12, Lavia 10, Laurenzano (L); Cavuto, Magalini. N.e. Nelli, D’Heer, Pace, Berger, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Adler di Budapest (Ungheria) e Sarikaya di Istanbul (Turchia).



DURATA SET: 25’, 31’, 29’, 24’; tot: 169’.