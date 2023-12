Champions League: Conegliano ospita Stoccarda per la 1a di ritorno

VILLORBA (TREVISO)- Domani alle 20.30 al Palaverde la Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano affronta la prima giornata di ritorno della Champions League, Pool D , contro le tedesche dell'Allianz Stoccarda già sconfitte all'andata per 3-1 a domicilio. Ancora imbattuta in questa stagione tra campionato e coppe, la squadra di coach Santarelli inaugura una settimana con due partite casalinghe, domenica infatti sarà ancora al Palaverde alle 17.00 per il campionato con Vallefoglia.

IL GIRONE-

L'A.Carraro Imoco è prima nel girone D con 3 vittorie da 3 punti nell'andata chiusa imbattuta: nel primo turno le Pantere dell'A.Carraro Imoco hanno battuto il Beveren (Belgio) 3-0 al Palaverde, poi due vittorie esterne per 3-1 a Stoccarda e identico risultato in Polonia a Resovia. Le tedesche hanno vinto 3-0 in casa con Beveren, poi perso in casa 3-1 con Conegliano e 3-2 in trasferta a Resovia. Giovedì 7 l'altra gara del girone tra Resovia e Beveren alle 18.00.

Precedenti: due precedenti con lo Stoccarda con due vittorie di Conegliano.

Biglietti: la gara è compresa in abbonamento. Casse del Palaverde aperte domani dalle 19.00.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Abbiamo passato un periodo difficile tra infortuni, acciacchi e malesseri stagionali che ci hanno limitato parecchio costringendoci ad allenarci anche in situazioni di emergenza, ma la squadra ha reagito alla grande mettendoci impegno e grande applicazione. I risultati in campo non ne hanno risentito e tutte le giocatrici chiamate all'opera hanno sempre risposto alla grande, trovando il modo di essere utili alla squadra. Anche domenica a Novara a parte il terzo set la squadra ha dato una bella dimostrazione di carattere e maturità, riuscendo a vincere bene su un campo difficile contro una delle avversarie più quotate del torneo. Adesso a sole 48 ore di distanza ci aspetta questo turno di Champions con una squadra ostica come Stoccarda che abbiamo già affrontato in casa sua. Non è stata una partita facile e non lo sarà neanche domani, loro sono una squadra con esperienza internazionale e atlete di spessore, noi dobbiamo fare attenzione alla gestione delle energie quindi valuteremo chi far giocare domani, con la certezza che chiunque scenda in campo lo farà per conquistare un'altra vittoria che ci serve per mantenere il comando del girone ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTA PARTITA GIRONE D-

Mercoledì 5 dicembre Ore 20.30

A.Carraro Imoco Conegliano-Allianz Stoccarda ARBITRI: Kotsoulas (Gre) e Simonovic (Svi)