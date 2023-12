Cev Cup: Milano spazza via il Paok Salonicco

I sestetti: l’ Allianz Milano in campo con la diagonale Porro-Dirlic, Kaziyski e Mergarejo schiacciatori laterali, Piano e Vitelli al centro e Catania libero. Milenkoski non ha l’infortunato Van Den Dries come opposto, schiera così in diagonale con Blankeneau lo schiacciatore Saltaferidis, laterali Van Garderen e l’ex veronese Truhtchev, al centro Gatsis e Takouridis, libero Kokkinakis.

Un doppio ace di Truhtchev vale il 2-5, a riprendere la palla per Milano ci pensa una potente diagonale di Mergarejo (farà 5 punti nel set). L’olandese Van Garderen va al servizio sul 6-8, ma Dirlic ricuce con un attacco di seconda linea. Sull’ace di Kaziyski (10-12), Milenkoski spende il suo primo time-out. Sorpasso Allianz sul 13-12, ma il Paok non molla un pallone. Si va avanti punto a punto. Vitelli e Porro rompono gli equilibri con un primo tempo e un ace, secondo time out greco sul 19-16. Sul 22-18 Milano ancora Van Garderen a colpire nel rovesciamento di fronte Mergarejo è però ispirato 23-19. Doppio cambio Allianz, dentro Zonta e Reggers, Piano dice no proprio allo schiacciatore olandese per il primo set point annullato da Takouridis, Paok attacca out e il parziale si chiude 25-21.

Non ci sono variazioni nel secondo set tra i sestetti. Un muro preciso di Takouridis e il Paok Salonicco mette un mini break 5-7. Mergarejo è on fire e Allianz ribalta fino al 10-8 con un ace proprio del cubano e time out Salonicco. Un preciso lungolinea di Kaziyski riporta gli equilibri verso Milano 12-11, ma risponde subito in diagonale ancora Truhtchev (autore di 7 punti in questo parziale) cercato da Blankeneau. Paolino Porro che in questo palasport si è laureato campione del mondo tiene il turno di servizio e sul 15-12 il Paok spende un time out. Monster block di Marco Vitelli e Allianz vola 16-13. Mani out di Saltaferidis 17-15, ma capitan Piano rimette subito i lombardi a +3. Dentro Reggers da schiacciatore su Mergarejo che in un’azione mette male a terra la caviglia sinistra, poi Zonta su Piano. Doppio cambio anche per il Paok, entrano Mouchlieas e il regista Sidiropoulos mentre il punteggio scivola sul 21-19. Vitelli ancora a muro, Reggers sigla il 24-19 con KK in battuta (6 punti nel secondo set). Il Paok annulla due setpoint e Piazza ferma il gioco per la prima volta sul 24-21. Chiude Reggers da posto quattro con un diagonale profondo.

Mergarejo torna in campo da titolare per il terzo set, mentre il Paok schiera il centrale Linardos. Milano deve provare a chiudere subito i conti contro i greci. Dall’altra parte della rete ancora Truhtchev sugli scudi per la squadra di Milenkoski. Equilibrio totale fino al 6-6, poi Allianz Milano mette la freccia con il servizio del capitano Piano fino all’8-6. Kaziyski va in battuta sull’11-8, Saltaferidis attacca out e Allianz vola 12-8 con time out del coach Milenkoski. Van Garderen cerca una diagonale impossibile 13-8, dentro Muchlias in zona 2. Dirlic chiude uno scambio prolungato 14-8. L’Europa carica a mille Kaziyski e Vitelli fino al 18-8, massimo vantaggio. Piazza mette Reggers su Mergarejo e Colombo per Kaziyski e il PalaPirastu tributa un grande applauso a KK 19-9. Dentro anche Papalexiou per il Paok, ma il match sembra ormai segnato (20-12). Salonicco non vuole però lasciare Cagliari così presto, rosicchia tre punti (20-15) e Piazza ferma tutto con un time out. Ancora Paok 20-16, per il cambio palla arriva un errore al servizio di Papalexiou. Torna in prima linea Kaziyski e Allianz fa il 22-17, poi Truhtchev manda out 23-17. Primo matchpoint Milano sul servizio di Paolino Porro, Blankenau dice no. Chiude una battura in rete di Linardos 25-19.

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – PAOK SALONICCO 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Kaziyski 13, Piano 1, Dirlic 11, Mergarejo 9, Vitelli 8, Catania (L), Loser ne, Reggers 3, Zonta, Colombo, Innocenzi ne, Ishikawa ne, Colombo (L2) ne. All.Piazza

PAOK SALONICCO: Van Garderen 8, Blankenau 3, Saltaferidis 8, Gatsis 4, Takouridis 4, Truchchev 14, Kokkinakis (L), Linardos 4, Sidiropoulos, Papalexiou, Mouchlias 2, Stefanidis ne. All. Milenkoski

ARBITRI: Zdenek Grabovsky (Repubblica Ceca) e Christos Maifoshis (Cipro)

Durata set: 27′, 28′, 24′; tot: 79′.

Spettatori: 2050.

