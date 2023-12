Cev Cup: Milano in Grecia per staccare il pass per i quarti

SALONICCO (GRECIA)- Allianz Milano da ieri in Grecia dove domani (giovedì 21 dicembre 2023) al Paok Palace Sport di Salonicco affronterà il Paok per il match di ritorno di Cev Cup valido per gli ottavi di finale. Si tratta dell’ultimo appuntamento del 2023 con l’Europa per la formazione di coach Roberto Piazza, forte del 3-0 maturato nella gara di andata disputata la scorsa settimana al PalaPirastu di Cagliari. Dall’altra parte la formazione greca non vorrà però sfigurare davanti al proprio pubblico. A Cagliari il coach macedone Milenkovski aveva giocato senza il suo opposto titolare il belga Bram Van Den Dries che anche domani difficilmente sarà disponibile a causa dei postumi dall’infortunio alla caviglia. In casa Milano, invece la squadra è al completo, con il solo Yuki Ishikawa, rientrato domenica scorsa contro Taranto per la seconda linea, ancora in fase di recupero.

Fischio d’inizio alle 18 ora locale (ovvero alle 17 in Italia) arbitrano il turco Burhan Ilhan e il bosniaco Darko Savic. Milano deve vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. In caso di vittoria di Salonicco per 3-0 o 3-1 si andrà invece al “golden set” esperienza che Allianz vorrebbe assolutamente scongiurare. Nei prossimi dieci giorni il sestetto del presidente Lucio Fusaro è atteso infatti a due altre prove, l’ultima gara di campionato il giorno di Santo Stefano a Perugia, che definirà anche la griglia del quarto di Coppa Italia e la sfida del 30 dicembre al Mediolanum Forum di Assago contro Modena.

Gli avversari-

Gli avversari del Paok sono in striscia positiva in campionato. I media di Salonicco hanno definito la partita contro Milano una “Festa di pallavolo”. Nell’ultimo incontro di campionato (ottava giornata) i greci hanno conquistato la terza posizione grazie alla vittoria esterna contro Kalamata per 3-1. Milenkovski ha schierato lo stesso sestetto iniziale di Cagliari, ovvero Blankeneau in regia con in diagonale lo schiacciatore Saltaferidis, laterali Van Garderen e l’ex veronese Truhtchev, al centro Gatsis e Takouridis, libero Kokkinakis. Gli attaccanti più pericolosi restano Truchtchev che in campionato ha messo a terra 25 palloni e Van Garderen.

Le parole del tecnico Roberto Piazza-

« Sappiano che sarà una partita da prendere con le pinze per via del campo infuocato – una caratteristica dei palazzetti della Grecia – e anche perché mi aspetto che Milenkovski proverà anche qualcosa di diverso con la formazione per cercare di sorprenderci in casa propria. Noi dovremo stare tranquilli, sprecare il meno possibile per arrivare poi al momento che conta con la qualificazione in tasca ».

CEV CUP RITORNO OTTAVI DI FINALE (ANDATA ALLIANZ MILANO-PAOK SALONICCO 3-0)-

Giovedì 21 dicembre 2023, ore 17.00

Paok Thessaloniki (GRE) – Allianz Milano Arbitri: Burhan Ilhan, Darko Savic