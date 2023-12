Champions League: Piacenza soffre ma doma il Benfica

PIACENZA -Una vittoria che vale anche il primo posto nella Pool C, quella centrata dalla Gas Sales Daiko Piacenza contro il Benfica nella quarta partita della fase a gironi . Un 3-0 (30-28, 25-21, 28-26) che porta gli uomini di Anastasi a nove punti in classifica che pesano tantissimo in vista delle prossime due trasferte in terra turca e tedesca.

Gara sofferta contro i portoghesi, un primo set vinto ai vantaggi dopo avere annullato cinque set point agli avversari, un secondo parziale più agevole e un terzo finito sempre ai vantaggi. La bravura di Gas Sales Daiko Piacenza è stata quella di non innervosirsi quando in attacco si è faticato a mettere palla a terra anche perché Benfica difendeva tutto. Buon ingresso in campo dalla panchina per Gironi premiato come MVP a fine partita.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Alonso e Caneschi al centro, Recine e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Sport Lisboa e Benfica risponde con De Silva e Banderò in diagonale, Eshenko e Santos al centro, Ventura Machado e Ryuma alla banda mentre Casas è il libero.

Avvio di parziale equilibrato, Benfica il naso lo mette a vanti a quota 9 per poi mettere a segno l’allungo: 10-13 con Anastasi a chiamare time out e uno scambio dopo inserire Gironi per Romanò. Il fallo di Lucarelli che pesta la linea dei tre metri, vista solo dal video check, manda a più quattro i portoghesi (14-17), tre muri consecutivi di Brizard, Alonso e Recine valgono la parità a quota 19. L’ace di Recine riporta avanti i suoi (21-20) ma Benfica riparte e trova due set point (22-24), Lucarelli annulla il primo e anche il secondo, altro set point per i portoghesi (24-25) annullato. Quarto set point per Benfica annullato da Caneschi (26-26), ace di Caneschi ed è set point per Piacenza (27-26) annullato dalla battuta in rete dello stesso centrale. L’attacco out di Recine consegna il quinto set point agli avversari, Alonso lo annulla, grande battuta di Gironi e chiude Alonso per il secondo set point biancorosso, l’ace di Gironi manda al cambio campo.

Gironi resta in campo, i primi punti sono portoghesi, a quota 4 è parità e poi allungo deciso di Piacenza con Lucarelli e Gironi: 11-7. Benfica ora fatica, Gas Sales Daiko Piacenza è cresciuto in ogni fondamentale, Gironi piazza il punto del 15-10, Lucarelli quello del 17-11. Benfica si avvicina (19-16), il muro di Caneschi vale il più quattro (20-16), ace di Banderò e Benfica arriva a due lunghezze (21-19) con Anastasi a chiamare time out. Il muro di Lucarelli porta tre set point a Gas Sales Daiko Piacenza (24-21), chiude Caneschi con un block in.

Partenza ancora una volta equilibrata, Benfica trova il vantaggio (9-10) poi subisce un break di 4-0 e Piacenza vola sul 13-10. Portoghesi che impattano a quota 13, si gioca punto a punto, Piacenza conduce ma non trova l’allungo vincente e così a quota 23 squadre ancora in parità. Il match ball è di Piacenza grazie alla battuta lunga del Benfica (24-23) ed è annullato, secondo match ball con Lucarelli ancora annullato, Alonso porta il terzo match ball ed è annullato. Tocca ora a Gironi mettere a terra la palla che porta il quarto match ball, chiude Lucarelli con un pallonetto.

I PROTAGONISTI-



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Daiko Piacenza)- « E’ bello essere in testa alla classifica ma non la guardo più di tanto, ci attendono ancora due partite complicate in Champions League, noi siamo concentrati sul nostro obiettivo che è quello di andare avanti in questa competizione. Abbiamo iniziato male questa partita, giocavano bene in contrattacco ma facevamo fatica in attacco, poi siamo migliorati e mi è piaciuta la reazione della squadra anche nei momenti di difficoltà. Ho visto una squadra lottare in campo e aiutarsi in ogni momento. Alonso e Gironi? Sono importantissimi per noi come del resto ogni giocatore ».

IL TABELLINO-

GAS SALES DAIKO PIACENZA - SPORT LISBOA E BENFICA 3-0 (30-28, 25-21, 28-26)

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Alonso 13, Brizard 4, Lucarelli 12, Caneschi 9, Romanò 1, Recine 10, Scanferla (L), Gironi 17, Simon, Andringa. Ne: Hoffer (L), Ricci, Dias. All. Anastasi.

SPORT LISBOA E BENFICA: Ryuma 14, Eshenko 3, Banderò 12, Ventura Machado 14, Santos 5, De Silva Thiago 2, Casas (L), Bernardo (L), Oliveira 1, Lucas Gaspar 1, Fevereiro, Wohlfahrtstatter 3. Ne: Brito, Marques. All. Matz.

ARBITRI: Vinaliev (Bulgaria), Geldof (Olanda).

Durata set 41’, 27’,34’ Tot: 102’.

MVP: Fabrizio Gironi (Gas Sales Daiko Piacenza)