Challenge Cup: Monza batte il Panathinaikos e si prende i quarti

Per questa sfida, coach Eccheli si è affidato al sestetto composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, Takahashi-Maar come coppia di schiacciatori Galassi e Di Martino centrali con Gaggini libero.

E' di Galassi il primo punto del match, grazie al monster block che sblocca il punteggio (1-0). Serie di scambi tra le due compagini all'inizio del set, con nessuna squadra che riesce a firmare il break (3-3). E' la MINT a sbloccare la contesa, cercando l'allungo grazie all'ace di Maar (5-3). La Vero Volley gioca con sicurezza, incrementando il vantaggio fino al + 4 (10-6). Szwarc trova la diagonale di potenza su alzata di Kreling: +5 MINT (11-6) e time-out Panathinaikos. Monza è solida a muro e spinge forte in battuta raggiungendo anche le sette lunghezze di vantaggio (14-7) grazie all'ace di Galassi. MINT a trazione canadese in questo primo set, grazie agli attacchi di Maar e Szwarc, che portano il punteggio sul 18-12. I brianzoli spingono sull'acceleratore: pipe di Maar (20-13) e secondo time-out per il Panathinaikos. Altro ace per la Vero Volley, questa volta di Takahashi (23-14), poco prima della conclusione firmata dal monster block di Maar per il 25-15.

Szwarc inaugura il secondo gioco con un bel lungolinea, a cui segue la pregevole azione a muro di Galassi-Di Martino e la diagonale di Maar (3-1). Il Panathinaikos, però, è entrato con un piglio diverso in questo set, respingendo colpo su colpo gli attacchi monzesi (6-6). La MINT non ha intenzione di lasciar nulla al caso, trovando il break per mettere quattro punti di distanza tra le due formazioni (10-6) che porta coach Andreopoulos a chiedere la sospensione tecnica. Distacco che non solo rimane inalterato per tutta la fase centrale del parziale, ma viene anche incrementato grazie a Takahashi e all'ace di Maar: 16-10 Monza e secondo time-out Panathinaikos. I greci non ci stanno, e reagiscono con tre punti di fila (16-13) che porta questa volta Eccheli a chiudere la sua prima sospensione tecnica dell'incontro. Il Panathinaikos si avvicina fino a toccare il -1 (ace di Hernandez), ma è ancora una volta il servizio l'arma segreta della MINT che trova l'ace di Kreling (19-17). Sfida punto a punto: Maar mette a terra una diagonale strettissima (21-19). Bel primo tempo di Di Martino, diagonale di Szwarc e il punteggio arriva sul 24-22. Il Panathinaikos riesce ad annullare il primo set point e va al servizio, ma Eccheli chiama prima il secondo time-out, che però non scalfisce la concentrazione di Hernandez che mette a terra l'ace del 24 pari. Il Panathinaikos non riesce a sfruttare la scia positiva e manca il pareggio, con Monza che trova il 26-24 grazie all'ace di Takahashi.

Grande equilibrio all'inizio del terzo set, con nessuna delle due squadre a riuscire a prendere il sopravvento (3-3). Situazione di stallo che si protrae (7-7), fino al primo break firmato da un'ottima sequenza di punti di Galassi, conclusasi con due ace consecutivi (11-7) prima del time-out di Andreopoulos. Il Panathinaikos accusa il colpo, con Monza che sfrutta l'ottima correlazione muro-difesa per portarsi sul +5 (13-7). La MINT non molla e vuole chiudere la partita, trovando i 7 punti di vantaggio (16-9) grazie all'ace di pura potenza di Maar: seconda sospensione tecnica per gli ospiti. Entrano Loeppky, Visic e Mujanovic all'esordio in Challenge Cup.

Lo sloveno riesce anche a mettere a segno il primo punto, grazie a un'ottima pipe (20-13). La partita è ormai incanalata su giusti binari, e viene definitivamente chiusa dal primo tempo di Di Martino per il 25-17.

MVP dell'incontro lo schiacciatore canadese Maar autore di 13 punti di cui 4 ace e un muro. Tra i top scorer per i brianzoli anche Galassi e Szwarc, rispettivamente con 12 e 11 punti.

I PROTAGONISTI-



Stephen Maar (MINT Vero Volley Monza)- « Siamo una squadra forte e oggi lo abbiamo dimostrato. In trasferta abbiamo fatto un po' di fatica, mentre in casa siamo riusciti a fare il nostro gioco. Oggi abbiamo spinto in battuta e siamo stati consistenti in difesa e ricezione: una gara da grande squadra ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA - PANATHINAIKOS ATENE 3-0 (25-15; 27-25; 25-17)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky, Maar 13, Mujanovic 2, Galassi 12, Takahashi 7, Beretta, Kreling 1, Di Martino 10, Gaggini (L), Szwarc 11. Non entrati: Frascio, Comparoni, Morazzini (L). All. Eccheli.



PANATHINAIKOS ATENE: Kasampalis, Kovar 7, Hierrezuelo 3, Ferreira 5, Fragkos, Kontostathis (L), Hernandez Ramos 15, Voulkidis 3, Protopsaltis 4. Non entrati: Petreas, Papangelopoulos, Markou, Kostopoulos (L). All. Andreopoulos

ARBITRI: Tin Vedris (CRO), Ruben Sanchez Rodrigues (ESP)

Durata set:22', 29', 23'. Tot: 134'

MVP: Stephen Maar (MINT Monza)

Spettatori: 798