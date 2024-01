Champions League: Piacenza nella tana dell'HalkBank

Pool che vede impegnata anche Berlin Recycling Volleys e Sport Lisboa e Benfica. In palio la leadership della Pool C.

Gas Sales Daiko Piacenza guida la classifica della Pool C con nove punti grazie alle tre vittorie consecutive ottenute con Sport Lisboa e Benfica, Berlin Recycling Volleys e nuovamente con la formazione portoghese. Unica battuta d’arresto pet i biancorossi è stata al debutto nella manifestazione proprio con l’Halkbank Ankara che in classifica segue i biancorossi con otto punti.

La formazione turca, guidata in panchina dal serbo Slobodan Kovac e nel cui roster spiccano i nomi dell’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz e dello schiacciatore francese Earvin Ngapeth oltre a quello del palleggiatore americano Ma’a Micah Kupono, guida il campionato turco con 39 punti. Nell’ultima giornata di campionato ha sconfitto in trasferta lo Ziraat Bankasi al tie break: 25-21, 21-25, 17-25, 25-14, 10-15

La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione annuale europea per club, sono 31 le squadre partecipanti che dopo i turni preliminari si sono ridotte a 20 che partecipano alla fase a gironi divise in 5 Pool da 4 formazioni ognuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA DI RITORNO POOL C-



Mercoledì 10 gennaio 2024 Ore 18.00



Halkbank Ankara (TUR) - Gas Sales Daiko Piacenza



Arbitri: Bernard Valentar, Eldar Zulfugarov