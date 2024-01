Champions League: Trento vola a Lubiana

Il viaggio di ritorno in città è stato completato con un trasferimento in pullman sino a Bari, il successivo volo aereo sino a Venezia e poi l'arrivo a destinazione con il bus societario.



I Campioni d’Italia poseranno però le valigie solo per qualche ora, riprendendole in mano già martedì mattina, momento in cui scatterà una nuova trasferta, stavolta in campo internazionale. Mercoledì 10 gennaio i gialloblù saranno infatti di scena a Lubiana (Slovenia) per giocare alle ore 18 la partita valevole per il quinto turno della Pool B di 2024 CEV Champions League in casa dell’ACH Volley Ljubljana (diretta Radio Dolomiti e DAZN).



Per Trentino Volley si tratterà della terza volta di sempre nella capitale slovena, dove tornerà a poco più di un anno e mezzo di distanza dalla precedente occasione, sempre riferita ad una partita di Champions League: 22 maggio 2022, finale contro il Kedzierzyn-Kozle persa in tre set all’Arena Stozice. Prima di quella partita, la Società gialloblù aveva giocato solo un’altra gara ufficiale in terra slovena, sempre a Lubiana ma in quel caso alla Sportna Dvorana Tivoli, l’impianto dove si disputerà anche il match di mercoledì: 21 gennaio 2009, gara del sesto turno della Pool E di 2009 CEV Indesit Champions League vinta per 3-1 sui padroni di casa dell’ACH Bled (oggi proprio ACH Volley Ljubliana).

CHAMPIONS LEAGUE- 2ª GIORNATA DI RITORNO POOL B-

Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 18.00

ACH Volley Ljubiana (Slovenia) - Trentino Itas

Arbitri: Ksenija Jurkovic, Benedikt Geukes