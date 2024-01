Champions League: Milano a caccia del colpo in Serbia

RUMA (SERBIA) -L’Allianz Vero Volley Milano è pronta a tornare in campo per la quinta e penultima giornata della Pool A di CEV Champions League 2023/24 . Domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 19.00 (Diretta Tv DAZN), Orro e compagne affronteranno le serbe dello Jedinstvo Stara Pazova allo Sportsko Poslovni Centa di Ruma.

La formazione ammiraglia femminile del Consorzio, nella massima competizione continentale, è reduce dalla vittoria conseguita ad inizio dicembre tra le mura amiche dell’Opiquad Arena, contro il Volley Mulhouse Alsace. Le ragazze di Gaspari saranno dunque padrone del loro destino nella Pool A, consapevoli che una eventuale vittoria in terra serba permetterebbe di affrontare al meglio il VakifBank Istanbul nell’ultima e decisiva sfida fissata per martedì 16 gennaio all’Allianz Cloud.

Milano aveva ottenuto un’ottima vittoria in trasferta sull’ostico campo delle campionesse d’Europa con un secco 0-3, ottenuto in poco più di un’ora di gioco. Percorso netto al momento, dunque, per la squadra di Marco Gaspari, che ha concesso solo un set nelle prime quattro gare disputate, ponendosi al comando della Pool A con 12 punti.

L’Allianz Vero Volley Milano dovrà disputare una partita decisa e ordinata, continuando a macinare gioco come nella sfida d’andata dove le milanesi erano state implacabili, non lasciando spazio alle serbe spingendo soprattutto in battuta e sfruttando l’ottima correlazione muro-difesa. A livello statistico, Paola Egonu è attualmente al terzo posto in classifica tra le “Best scorer” di questa fase con 82 punti segnati, dietro ad Ekaterina Antropova di Scandicci e Valentina Diouf di Lodz, entrambe a quota 94. Egonu è anche al primo posto delle “Best blockers” con 15 muri (a pari merito con Dorsman del Dnipro) e delle “Best servers” con 11 ace.

LE AVVERSARIE | JEDINSTVO STARA PAZOVA-

La formazione serba, all’esordio nella sua storia in CEV Champions League, si trova al terzo posto in classifica alle spalle del VakifBank Istanbul. Le ragazze di coach Cakovic si sono regalate la gioia della prima vittoria assoluta nella competizione, a fine novembre, sconfiggendo tra le mura amiche il Volley Mulhouse Alsace per 3-2. Nella scorsa stagione, l’unica squadra serba iscritta alla competizione (la Stella Rossa Belgrado), aveva perso tutti e sei i match del girone. Il miglior risultato di un team proveniente dalla Serbia (includendo anche i risultati come Jugoslavia e Serbia&Montenegro) nella massima competizione continentale per club, è stato l’approdo ai quarti di finale della Jedinstvo Uzice nella stagione 2002/2003, eliminati poi per mano della Foppapedretti Bergamo.

CURIOSITA’-

L’Allianz Vero Volley Milano può contare tra le sue fila il libero Teodora Pusic. In carriera la giocatrice serba non ha mai militato con lo Stara Pazova, ma ha mosso i primi passi nel campionato locale nella stagione 2010-2011 con la maglia della Stella Rossa, dove ha conquistato tre campionati nazionali e quattro Coppe di Serbia. Nell’annata 2015-2016 passa all’Odbojkaški klub Vizura Beograd, aggiungendo al palmares altri due campionati ed un’ulteriore Coppa di Serbia.

Con la maglia della nazionale serba Puši? ha fatto incetta di trofei sin dalle categorie giovanili, dove ha vinto la medaglia d’argento al Campionato europeo di categoria nel 2010, disputato in casa. Nel 2013 arriva il debutto con la nazionale maggiore, avvenuto in occasione dell’European League. In seguito conquista due campionati europei consecutivi (2017 e 2019) e il titolo Mondiale 2018. Nel 2022, invece, giunge terza alla Volleyball Nations League e si fregia nuovamente dell’oro al campionato Mondiale, dove è stata premiata anche come miglior libero. L’ultimo trofeo con la Serbia, solo pochissimi mesi fa, con l’argento ai Campionati Europei

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Dobbiamo andare in Serbia con l’idea di fare risultato pieno, Affronteremo un avversario giovane che, come tutte le squadre balcaniche, sarà un avversario ostico perché entrano sempre in campo cercando di fare il loro gioco. Massimo rispetto per una squadra che a Istanbul ha anche portato a casa un set contro il VakifBank, lottando dal primo all’ultimo pallone, e vincendo anche contro Mulhouse. Per noi la partita è doppiamente importante: primo per la crescita della squadra in vista dei prossima appuntamenti e per mantenere il primo posto nella Pool, che con un risultato netto ci metterebbe nella miglior posizione possibile per il passaggio diretto ai quarti di finale ».

Le parole di Laura Heyrman-

« Dopo qualche settimana di pausa dalla Champions League, torniamo finalmente in campo per le ultime due partite del girone: per noi sono entrambe molto importanti per arrivare più in alto possibile in classifica. Il match di mercoledì sarà come una finale, dobbiamo assolutamente prepararlo al meglio e raccogliere 3 punti ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 4° TURNO POOL A-

Mercoledì 10 gennaio 2024 Ore 19.00



Jedinstvo Stara Pazova- Allianz Milano

ARBITRI: Marco Van Zanten (NED), Jan Kritcka (CZE)