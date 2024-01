Champions League: Conegliano in Belgio per affrontare l'Asterix

BEVEREN (BELGIO)- Le Pantere in versione Antonio Carraro Imoco Volley giocheranno domani la prima partita del 2024 della Champions League in Belgio sul campo dell’Asterix Beveren per la quinta e penultima gara della Pool D di Champions League. Attualmente dopo le prime quattro gare l’A.Carraro Imoco Volley è prima nel girone imbattuta e a punteggio pieno, mentre la squadra belga, già battuta 3-0 all’andata al Palaverde, staziona in fondo alla classifica del girone ancora a secco di punti. Con una vittoria le campionesse d’Italia potrebbero blindare il primato nel girone con un match ancora da giocare martedì 16 alle 20.30 al Palaverde con Resovia (Pol). In classifica attualmente prima l’A.Carraro Imoco con 4 vittorie su 4 gare, seguita da Resovia (3/1), Stoccarda (1/3) e Beveren (0/4). Oggi alle 19.00 l’altra gara del girone, in campo in Germania lo Stoccarda con le polacche del Resovia.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Andiamo in Belgio per continuare il nostro cammino in Champions League, manifestazione a cui teniamo tantissimo e a cui dedichiamo la massima attenzione in ogni incontro perchè il livello è alto e ogni partita nasconde insidie, specie se giochiamo in trasferta. L’Asterix all’andata ha fatto vedere buone cose al Palaverde, domani sappiamo che dovremo giocare con concentrazione e imporre il nostro gioco sul campo belga per ottenere un alto risultato pieno e ottenere in anticipo il pass per i quarti di finale, sono contento di avere finalmente la squadra al completo, facendo gli scongiuri, perchè anche Squarcini che aveva un problema alla mani adesso è abile e arruolata quindi avrò ampia libertà di scelta all’interno della rosa e in un periodo fitto di impegni è importante per me poter contare su tutte le effettive per ruotare le formazioni ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 4° TURNO POOL D-

Giovedì 11 gennaio 2024 Ore 20.00

Asterix Beveren-Antonio Carraro Imoco Conegliano

ARBITRI: Strandson (Est), Szabo (Hun)