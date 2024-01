Champions League: Egonu e socie non fanno sconti in Serbia

RUMA (SERBIA)– L’Allianz Vero Volley Milano continua la sua marcia nella Pool A della CEV Champions League 2023/2024. Allo Sportsko Poslovni Centar di Ruma, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley ha superato con un netto 0-3 (14-25, 16-25, 13-25) la formazione serba del Jedinstvo Stara Pazova. Un match che, in poco più di un’ora, ha visto la squadra di Marco Gaspari sempre al comando e mai sotto pressione. MVP del match Brenda Castillo, autrice di veri e propri capolavori in difesa. Top scorer della serata Paola Egonu con 17 palloni messi a terra.

Per questa sfida in terra serba, coach Gaspari si affida al sestetto iniziale composto da Orro – Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto, la coppia di schiacciatrici formata da Sylla e Bajema, Candi-Rettke come centrali con Castillo nel ruolo di libero.

Il primo punto del match per l’Allianz Vero Volley porta la firma di Egonu (1-1). Un inizio sprint per Milano che con l’ace di capitan Orro si aggiudica il break (1-3) e poi con il primo tempo di Candi sul +5 (1-6) e costringe Cakovic al time out. Le padrone di casa provano ad accorciare le distanze, ma Egonu ferma l’attacco serbo (5-9). Rettke mette a terra il decimo punto per Milano (7-10) mentre Orro con una magia sfiora la linea di fondocampo e si aggiudica il 7-12. L’Allianz ingrana la marcia e con l’ennesimo muro vincente la squadra di coach Gaspari si porta a +9 (8-17). La formazione serba cerca di attaccare ma le ospiti difendono meglio e non lasciano passare nulla (13-22). Il distacco tra le due squadre è ormai netto: ben 10 set point per Milano (14-24) che, con Rettke chiude agevolmente il primo parziale per 14-25.

In avvio di secondo set regna l’equilibrio (3-3) interrotto dal break per l’Allianz grazie all’attacco potente di Egonu e all’ace di Bajema (4-6). Forte del sostegno del pubblico di casa, lo Stara Pazova riporta il gioco in parità (7-7), ma Milano riparte (8-11) e con Rettke e Sylla manda in confusione le avversarie (sul 11-16 e 12-17). A segno in questo parziale anche Candi (14-20), seguita dall’attacco di Sylla che costringe la squadra serba all’interruzione di gioco sul 14-21. Incontenibile Milano: prima la ricezione di Castillo serve ad Egonu il 15-22 e poi di nuovo Rettke mette a terra il 15-23. Con otto set point a disposizione, l’Allianz Vero Volley si aggiudica anche la seconda frazione (16-25) portandosi così sullo 0-2.

Dopo l’equilibrio iniziale del set precedente, nel terzo parziale le ragazze di Gaspari non hanno intenzione di lasciare spazio di manovra alle avversarie e, sullo 0-5, Cakovic è costretto a chiamare a raccolta le sue. Sospensione tecnica che sembra funzionare e che riporta le avversarie in partita fino al -2 (7-9). Grande difesa di Castillo che però non viene concretizzata da Sylla (11-12): ci pensa poi Bajema a mettere a segno il punto successivo. Sul 12-16 la panchina serba si rifugia di nuovo nel time-out, ma al rientro in campo trovano ben due muri e un attacco vincente di Rettke, che porta Milano a +7 (12-19). L’Allianz Vero Volley vede ormai il risultato finale a portata di mano con ben nove punti di vantaggio (13-22). Match point di Bajema (13-24) subito concretizzato dall’ace di Egonu che mette fine al set (13-25) e all’incontro (0-3).

Giusto il tempo di tornare in Italia e poi l’Allianz Vero Volley Milano scenderà di nuovo in campo, questa volta, per la terza giornata di ritorno in campionato. Sabato 13 gennaio alle ore 21:00 affronterà a Palazzo Wanny di Firenze la Savino del Bene Scandicci.

I PROTAGONISTI-



Sonia Candi (Allianz Vero Volley Milano)- « Era molto importante oggi guadagnare questi tre punti per la nostra classifica in Champions e anche chiudere la partita nel minor tempo possibile. Bisognava partire subito forte perchè le avversarie hanno mostrato un buon gioco nelle partite contro il Vakif e Mulhouse. Questa sera siamo state brave a rimanere concentrate dall’inizio alla fine ».

IL TABELLINO-

JEDINSTVO STARA PAZOVA – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (14-25, 16-25, 13-25)

JEDINSTVO STARA PAZOVA: Vajagic 5, Osmajic 6, Medved (L), Lakicevic, Punisic (L), Miljevic M., Nedeljkovic, Pavlovic, Sucurovic, Cvetkovic, Tica 5, Miljevic T. 12, Dragovic 1 N.E. Rodic. All. Cakovic.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro 3, Rettke 11, Bajema 10, Sylla 8, Egonu 17, Candi 8, Castillo (L). N.E. Cazaute, Malual, Heyrman, Folie, Prandi, Pusic (L), Daalderop, All. Gaspari

ARBITRI: Marco Van Zanten (Ned), Jan Kritcka (Cze)

Durata set: 21′, 21′, 21′; Tot: 143′

MVP: Brenda Castillo (Allianz Vero Volley Milano)