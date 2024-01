Champions League: Conegliano chiude la prima fase con Resovia

CONEGLIANO (TREVISO)- Domani alle 20.30 la Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano affronta le polacche del Resovia nella la giornata di chiusura del Girone D di Champions League al Palaverde, dove solo 48 ore prima si è consumata la battaglia di campionato con Chieri chiusa dalle Pantere al tie break. Ancora imbattuta in questa stagione, la squadra di coach Santarelli cercherà la sesta vittoria in altrettante gare di Champions League, con in tasca comunque già il pass per i quarti di finale. Le campionesse d'Italia infatti sono già certe del primo posto nella classifica del girone dopo la quinta vittoria ottenuta giovedì scorso a Beveren, mentre le polacche già sconfitte all'andata da Conegliano, hanno perso la scorsa settimana al tie break con le tedesche di Stoccarda e attualmente sono seconde nel girone con 3 vittorie e 2 sconfitte.

Media: diretta in streaming (in abbonamento) su DAZN. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.

Il girone - l'A.Carraro Imoco Volley è imbattute nel girone D che chiude questa settimana con l'ultima giornata: Conegliano 5 v/0 p, Resovia 3v/2p, Stoccarda 2v/3p, Beveren 0v/5p. Domani alle 19 in campo Stoccarda e Beveren.

Precedenti: Tre finora i precedenti con il Resovia nella Champions League, due volte 2022/23 con vittoria 3-0 al Palaverde e 3-1 in Polonia, e nell'incontro di andata nella presente stagione con la vittoria delle pantere italiane per 3-1.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

«Siamo in un momento di "carico" dove il target sono i prossimi impegni di febbraio con la Coppa Italia e i playoff di Champions League, come si è visto ieri questo si ripercuote un po' sulla qualità del nostro gioco, ma stiamo lavorando in prospettiva e comunque sono molto contento dell'orgoglio e del carattere della squadra che ha saputo reagire alle difficoltà ieri sera portando a casa una bella vittoria, è stata una reazione importante. Non è facile amministrare le energie del gruppo con un calendario così fitto, ma ci proviamo. Abbiamo qualche acciacco da gestire, con tanti impegni ravvicinati è fisiologico, ma possiamo attingere alla profondità della nostra rosa quindi non sono preoccupato. Veniamo dalla trasferta di Beveren e da una lunga battaglia di campionato con Chieri giocata ieri, ora senza sosta ci tocca questo match con Resovia che è un'ottima squadra, ma in casa nostra non vogliamo sbagliare per chiudere bene il girone e poi concentrarci sulle prossime sfide. L'obiettivo in Europa è fare più strada possibile e il modo migliore è continuare a vincere ».

CHAMPIONS LEAGUE 6° TURNO POOL D-

Martedì 16 gennaio Ore 20.30

Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano-Resovia

ARBITRI: Mokry (Ser) e Ozbar (Tur)