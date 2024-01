Champions League: Trento già qualificata aspetta l'Asseco

QUI TRENTINO ITAS-

Ancora a punteggio pieno e già certa di concludere al primo posto il girone, risultato che ha garantito l’accesso diretto ai quarti di finale, la formazione Campione d’Italia va alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per terminare col miglior punteggio possibile la prima fase e quindi poter entrare in una parte del tabellone sulla carta più semplice, visto che la definizione della griglia dei Playoffs viene fatta tenendo conto del ranking di tutte le qualificate. Attualmente Trento è la migliore delle prime e rimarrebbe tale vincendo con qualsiasi punteggio l’incontro.

I gialloblù si presenteranno all’appuntamento al completo; la preparazione all’appuntamento verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e di mercoledì mattina alla ilT quotidiano Arena. Per Trentino Volley si tratterà della 169^ gara ufficiale nelle coppe europee: il bilancio è di 134 vittorie (68 a Trento, 66 in trasferta) e 34 sconfitte (28 in Champions League, 5 in CEV e 1 in Top Teams Cup). Il risultato più frequentemente ottenuto è il 3-0, ricorso nel 48% dei casi (81 partite, 48 di queste casalinghe); quello che si è verificato il minor numero di volte è la sconfitta per 0-3 (otto volte). Tenendo conto anche delle dieci partecipazioni al Mondiale per Club (fra il 2009 e 2014 e poi nel 2016, 2018 e 2021), le gare internazionali disputate dalla Società di via Trener sono 214: 135 in trasferta, 79 a Trento.



GLI AVVERSARI-

L’Asseco Resovia Rzeszow si presenta a Trento a quattordici anni di distanza dall’ultimo e unico precedente con l’obiettivo di vincere al massimo in quattro set il match per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi, che arriverebbe solo in caso di secondo posto nella Pool B (ipotesi molto remota) o nel caso figurasse quale miglior terza fra tutti i cinque gironi della Main Phase. La corsa stagionale in CEV Champions League, a cui è tornata a partecipare dopo sei stagioni di assenza grazie al terzo posto ottenuto nei Play Off Scudetto 2023 (successivi al primo posto in regular season), è stata contraddistinta solo da due vittorie con Lubiana (entrambe in tre set) e da qualche occasione persa, specialmente nelle altre due partite casalinghe disputate. Il palmares biancorosso conta sette titoli polacchi, tre Coppe nazionali e una Supercoppa (vinta nel 2013, l’ultimo grande successo), ma in passato, pur non vincendo altro, il Club polacco ha ottenuto spesso piazzamenti di prestigio anche a livello internazionale, come dimostrano le medaglie d’argento in Coppa Campioni 1973 (fu sconfitta dal CSKA Mosca) e 2015 (piegata dal Kazan) e nella Coppa del Mondo per Club 1973, manifestazione in cui nel 2018 ottenne anche il quarto posto. Fra i tanti nomi di rilievo della rosa affidata a Giampaolo Medei (già allenatore di Civitanova nel biennio 2017-2018) spiccano quelli dello schiacciatore sloveno Cebulj (ex di turno, a Trento nella stagione 2019/20), del libero Zatorski (ex Belchatow e Zaksa), dei centrali Kochanowski, Rejno (entrambi ex Kedzierzyn-Kozle) e Klos e di altri due martelli: lo statunitense Defalco (ex Vibo) ed il francese Louati (ex Padova e Monza). In PlusLiga, dopo sedici turni, figura al quarto posto in classifica con 35 punti, frutto di tredici vittorie: l’ultima proprio sabato sera, in casa del Varsavia terzo della classe.

La rosa dell’Asseco Resovia Rzeszow-

1. Jonas Kvalen (s), 3. Michal Kedzierski (p), 4. Krzysztof Rejno (c), 5. Jakub Bucki (o), 6. Karol Klos, 7. Jakub Kochanowski (c), 8. Adrian Staszewski (s), 9. Stephen Boyer (o), 11. Fabian Drzyzga (p), 13. Michal Poter (l), 14. Yacine Louati (s), 16. Pawel Zatorski (l), 17. Bartlomiej Mordyl (c), 18. Klemen Cebulj (s), 59. Torey Defalco (s), 91. Jakub Dopart (p), 92. Konrad Szapakowski (c), 93. Bartosz Zych (s), 94. Milosz Wrobel (c). Allenatore Giampaolo Medei.





LA SITUAZIONE DELLA POOL B-

Grazie a cinque vittorie in altrettante partite giocate, la Trentino Itas ha già conquistato matematicamente il primo posto nel girone, così come l’ACH Volley Ljubljana è già certa del suo ultimo posto (e della conseguente fine del suo percorso stagionale europeo), avendo sempre perso. In ballo c’è ancora il secondo posto, che qualifica agli ottavi di finale e che attualmente è occupato dal Tours, a cui basterà vincere due set nella partita di mercoledì sera in casa con Lubiana per blindare tale piazzamento, avendo una vittoria e tre punti in più di Rzeszow. La squadra che concluderà al terzo posto il suo cammino verosimilmente accederà alla CEV Cup, qualora non fosse la migliore terza dei cinque giorni (in quel caso sarebbe anch’essa qualificata agli ottavi di finale).





I PRECEDENTI-

Trentino Volley e Asseco Resovia hanno già disputato quattro match ufficiali, i primi due riferiti all’edizione 2010 della CEV Champions League: negli allora Playoffs 6 i gialloblù si imposero sia nella gara d’andata casalinga del 3 marzo 2010 per (3-0), sia in quella di ritorno in Polonia sei giorni dopo (per 3-1). L’incrocio più recente è riferito alla gara d’andata, vinta dai gialloblù in tre set (parziali di 25-21, 26-24, 25-20 e Lavia mvp) in trasferta lo scorso 13 dicembre; sempre a Rzeszow in archivio vi è anche il match della prima fase del Mondiale per Club 2018, giocato il 29 novembre 2018 e vinto per 3-0 dai gialloblù con parziali di 24-26, 23-25, 20-25. In totale le partite ufficiali giocate contro squadre della Polonia da Trentino Volley sono ventisei, tenendo conto anche delle quattordici con Kedzierzyn-Kozle, delle quattro sfide col Belchatow e delle due con Czestochowa e Jastrzebski; 19-7 per i gialloblù il bilancio.

Le parole del tecnico Fabi Soli-

« La bellezza e la difficoltà di questa competizione è che non esistono partite scontate, perché i criteri di accesso al tabellone dei Playoffs impongono anche alle squadre già qualificate ai quarti, come la nostra, di cercare sempre e comunque il miglior risultato possibile. Al di là delle logiche legate al ranking vogliamo offrire un’altra prestazione di livello per proseguire il nostro processo di crescita e per consolidare le certezze del gioco che abbiamo mostrato nelle prime cinque partite europee della nostra stagione. Resovia è un’ottima squadra, che ha un’elevatissima qualità individuale e può ancora qualificarsi ai Playoffs: sono sicuro che scenderà in campo per dare il massimo, come era già successo nella gara d’andata ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE 6° TURNO POOL B-

Mercoledì 17 gennaio Ore 20.30

Trentino Itas- Asseco Resovia Rzeszow

ARBITRI: Petrovic, Van Zanten