Champions League: Conegliano chiude firmando il 6 su 6

VILLORBA (TREVISO) - La vittoria di questa sera con Resovia, la sesta su altrettanti incontri del girone D di Champions, consegna all’A.Carraro Imoco la terza posizione nel ranking dei quarti di finale, che vorrà dire per le Pantere affrontare nei quarti la vincente del “barrage” tra le campionesse in carica del Vakifbank Istanbul e proprio il Developres, passata come miglior terza. In semifinale Conegliano, in caso di passaggio del turno, dovrebbe incrociare la vincente dello scontro tra Scandicci con la vincente di Eczacibasi-Dnpro. Nella parte alta del tabellone invece i quarti saranno Fenerbahce con la vincente di Postdam-Stoccarda e Allianz Milano con Lodz.

Ultimo turno per il girone D della Champions League 23/24 al Palaverde, le Pantere scendono in campo con la griffe europea Antonio Carraro, contro le polacche del Resovia, già battute all’andata per 3-1.

A sole 48 ore dall’infuocato match di campionato con Chieri, coach Santarelli deve gestire le energie delle sue Pantere, facendo i conti anche con l’assenza di Kelsey Robinson Cook (postumi di un trauma accusato proprio domenica) sostituita dalla giovane Visentin (classe 2006). l’A.Carraro Imoco inizia il match con Wolosz-Haak, Gennari-Plummer, De Kruijf-Squarcini, libero De Gennaro. Coach Antiga invece per la squadra ospite schiera Wenerska-Orvosova, Coneo-Kalandadze, Jurczyk-Centka, libero Szczyglowska.

Nel primo set inizia subito forte l’Antonio Carraro davanti al suo pubblico con due attacchi vincenti di Haak e De Kruijf che portano il punteggio subito sul 7 a 2. Orosova suona la carica per il team polacco con due diagonali vincenti ricuce il divario sul 8 a 5. Il manipoli di tifosi arrivati dalla Polonia si fa sentire dopo il controbreak di Resovia firmato Coneo che si porta sul 9 pari. Si scalda il Palaverde, l’attacco vincente di De Kruijf e l’ace di Gennari costringono Antiga a chiamare il primo timeout del match (13-10). Match in completa parità dopo due muri vincenti di Resovia. Due magie di capitan Wolosz, particolarmente ispirata contro le sue connazionali (sarà MVP del match), condite dagli attacchi di Squarcini e di una Plummer (6 punti nel set) stasera stellare, concedono il primo set alle padrone di casa (25-16) in soli 20’.

Nel secondo set inizia forte Orvosova, la ceca piazza subito un attacco vincente, “The Queen” De Kruijf risponde subito, ma è un botta e risposta da ambe le parti e regna il perfetto equilibrio nel tabellone elettronico (5-5). Girandola di cambi per coach Santarelli che fa debuttare nel match Piani e Bugg. Plummer e Piani colpiscono dalla diagonale e il parziale ora è gialloblù e Coach Antiga ferma il match sul 13-11. Plummer sugli scudi in questo secondo set, dopo i primi 5 punti fatti nel primo, ne piazza altri 7 e porta l’Antonio Carraro sul +4 (18-14). Debutto nel match anche per Bardaro, ma l’inerzia è cambiata, Ci sono in campo nel finale Bugg e Piani per l’A.Carraro Imoco, ma il doppio cambio non inverte il trend: Kalandaze (4 punti nel set) e Orvosova (6) continuano a fare male alla formazione veneta e costringono coach Santarelli al primo timeout del match sul 22 a 21. Le polacche ci credono e spingono fino alla fine. Altro timeout perchè c’è un altro break del Developres Resovia che va sul +2 (22-24). Conegliano annulla il primo set ball, ma Resovia non molla e vince il secondo set 23 a 25.

Terzo set sprint per l’A. Carraro Imoco, subito 4 punti per la formazione di casa con Gennari e Plummer in formato “on fire” questa sera (chiuderà con 21 punti, 3 aces e 67% in attacco!). Resovia risponde subito, ace di Slagowska e match subito in parità. Si scatena l’uragano Haak, ma il set è caratterizzato da continui cambi di leadership. Dopo qualche errore da ambo le parti Moki De Gennaro indica la squadra conle sue difese, Alessia Gennari e Robin De Kruijf (13 punti per l’olandese con 5 muri) portano la formazione di casa sul 12 a 8 e coach Antiga ferma il match con il timeout. Il set vede una A. Carraro Imoco alzare vertiginosamente il ritmo, Resovia non riesce a tenere la scia, Wolosz e compagne volano presto sul +6 (18-12); altro ace di una Plummer “on fire” e punteggio sul 21-13. Timeout di coach Antiga, ma l’antifona del set non cambia, un attacco vincente di Plummer chiude il discorso sul 25 a 16.

Inizia forte Haak nel quarto set che piazza un ace e un attacco spettacolare per il 2 a 0 pantere. Pareggia subito i conti Wenerska, ma le Pantere vogliono chiudere: Plummer e Gennari (10 punti nel match) allungano il parziale per le padroni di casa (6-2). Coach Antiga ferma subito il match per non lasciare scappare la formazione di coach Santarelli. Fede Squarcini attacca bene, Kat Plummer piazza un ace e +7 Antonio Carraro. Coach Antiga termina le sospensioni sul 12 a 5 e cerca anche con la panchina di risollevare le sorti, ma Wolosz e compagne vogliono chiudere. De Gennaro continua a far spellare le mani al pubblico con le sue difese, la palla fatica a cadere e la formazione di coach Santarelli non trova ostacoli. Haak (top scorer con 18 punti) e compagne continuano a marciare spedite chiudendo d’autorità per 25-11.

Daniele Santarelli (A.Carraro Imoco Conegliano)- « Oggi abbiamo fatto una gran bella prestazione, con buona qualità in tutti i fondamentali, battendo bene e difeso con efficacia, bene in attacco e a muro. Abbiamo giocato contro un buon avversario che era venuto qui per fare il risultato per qualificarsi. Abbiamo ruotato la squadra, abbiamo giocato la terza gara in sei giorni e c’è un po' di stanchezza da parte di tutti. Ci concederemo due giorni di riposo che credo siano meritati ».

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA 3-1 (25-16, 23-25, 25-16, 25-11)

A.CARRARO IMOCO: Wolosz 5, Haak 18, Plummer 21, Fahr ne, Squarcini 7, De Gennaro, Piani 3, Gennari 10, De Kruijf 13, Bugg, Bardaro, Lubian ne, Lanier ne, Visentin ne. All.Santarelli.

RESOVIA: Makarowska, De Paula, Wenerska 1, Centka 10, Szczyglowska, Szlagowska 2, Coneo 2, Kubas, Kalandadze 9, Kowalska, Jurczyk 7, Orvosova 12, Obiala. .All.Antiga

ARBITRI: Mokry (Svk) e Ozbar (Tur)

Durata set: 21’, 28’, 22’, 18’ Tot:68’

MVP:Asia Wolosz (A.Carraro Imoco Conegliano)